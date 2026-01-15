黎智英國安案擇日判刑 中國要求美國：停止包庇反中亂港分子

黎智英被指控違反《國安法》、串謀勾結外國勢力等罪，目前他已遭羈押逾5年。（本刊資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被指控違反《國安法》、串謀勾結外國勢力等罪，目前他已遭羈押逾5年。英國、美國等國家多次呼籲無條件釋放黎智英；對此，中國外交部駐港公署點名美國個別政治人物，要求相關人士停止干預黎智英的國安案件。

黎智英、壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平）、「重光團隊」成員李宇軒及報稱律師助理的陳梓華，被指控違反《香港國安法》，黎智英已遭羈押逾5年，其餘8人則被押逾4年。

廣告 廣告

黎智英及蘋果日報3家公司各被控1項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。黎智英等9名被告自12日起在庭上求情，法院原先預留4天處理，但法官13日已完成聆聽諸位的求情陳辭，並表示會盡快通知各方判刑日期。

中國外交部駐港公署昨（14日）發布聲明指出，黎智英案855頁判決、156天公開聆訊、2220件證物、超過8萬頁文件、14名控方證人證詞已充分證明，「黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的『代理人』和『馬前卒』，其犯罪事實清楚、證據確鑿，不容置喙。」

「黎智英案審判過程公開透明，控辯雙方充分舉證質證，判決結果完全取決於事實證據。」公署表示，案件審理過程中，法院多次確認黎智英在押期間獲得妥善醫療照顧，合法權益依法保障，黎智英的代表律師亦予確認。美國個別政客對此選擇視而不見，純屬別有用心的政治操弄。

最後，公署點名，美國有關政客為黎智英開脫罪、包庇美化，幹預特區司法，嚴重違反不干涉內政等國際法原則及國際關係基本準則。「我們奉勸美國有關政客認清現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止包庇反中亂港分子，立即停止幹預香港事務和中國內政。」

更多鏡週刊報導

輝達超微中槍！川普突對部分晶片課25%關稅 理由曝光

「萬年總召」要畢業了 柯建銘鬆口：這一屆做完離開立法院

遭爆主導砍中央社年終獎金 胡婉玲發聲還原真相