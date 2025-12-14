黎智英國安案明日開庭！7延伸庭500多公眾庭供觀看

黎智英國安案明（15）日開庭。（資料照片） 圖：達志影像 / 美聯社

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」一案，經過長達 156 天的審訊，已於今年8 月 28 日完成所有聆訊程序。司法機構網頁顯示，案件將於明（15）日在西九龍法院裁決，將開設正庭與7個延伸庭，共5百多個公眾席及一百多個記者席。

黎智英自 2020 年 8 月因《國安法》被捕，同年 12 月起被羈押，至今已被拘押逾五年。他與三間《蘋果日報》相關公司（蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司）否認一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。本案由三名《國安法》指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭共同審理，是香港首宗「勾結外國勢力罪」的審訊。

黎智英及三間公司被控的三項罪名中，其中一項串謀勾結外國勢力罪及煽動罪，控方指控黎智英與《蘋果》高層串謀犯案，向高層發出多個編採指示，包括透過訪問及鼓勵年輕人抗爭的報導等，以「推動市民上街」反對《逃犯條例》修訂。黎智英又被控在 2020 年 5 月利用《蘋果》發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人發信給時任美國總統川普，請求他干預阻止《國安法》在港實施。

黎的另一項串謀勾結外國勢力罪，則指他與「重光團隊」的核心成員串謀，透過其助手 Mark Simon 聯繫，進行國際遊說以推動外國對中港實施制裁。控方提及黎智英曾在 2019 年中下旬兩度訪美，會見了時任美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧，並在會面中提及制裁。

黎智英在自辯時承認，在《國安法》於 2020 年 6 月 30 日晚生效前，曾提及制裁，但強調在《國安法》生效後已沒有再這樣做。其代表律師強調新聞自由和言論自由的權利，不過法官李運騰曾指出，要求制裁和發表意見是兩回事。黎智英在自辯時曾兩度自稱是「政治犯」，但被法官杜麗冰當庭糾正，重申法官只會根據相關證據和法律作出裁決，而非基於政治立場。

據《香港01》報導，同案的其他被告，包括「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒，以及《蘋果日報》的高層及編採人員張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇，早前已先後認罪，預計將在黎智英案裁決後另行判刑。

據報導，由於本案受到本地及外國媒體的廣泛關注，司法機構已公布當日旁聽安排，將開設正庭及七個延伸庭，共提供多達五百多個公眾席及一百多個記者席，所有入場籌將以先到先得方式派發。

