黎智英國安案被判20年 人權團體批「實質上等同死刑」

香港媒體大亨黎智英等9人國安案，今天(9日)上午宣判，黎智英被判刑20年。人權團體稱「實質上等同於死刑」，並譴責司法不公。

人權觀察(Human Rights Watch)亞洲區主任皮爾森(Elaine Pearson)在聲明中表示：「對78歲的黎智英嚴厲的20年刑期，實質上等同於死刑。如此嚴厲的判決既殘酷也極為不公正。」

國際特赦組織(Amnesty International)稱此案是「從一個法治城市轉變為一個恐懼統治城市的過程中，另一個嚴峻的里程碑。」(編輯:柳向華)