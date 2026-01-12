黎智英國安案進入求情階段 預期需時4天

（中央社記者張謙香港12日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被判違反國安法罪名成立的案件，今天進入求情程序，法官預留4天時間處理；同案的8名被告也一併求情。大批市民自上週五起已在法院外通宵排隊，希望進入法庭旁聽。

這起高等法院的案件今天繼續借用西九龍裁判法院進行求情聆訊，警方在法院外部署了一定警力戒備，現場設有路障，又有裝甲車及警車。

黎智英案一直備受社會關注，自12日起已有市民在法院外連日通宵排隊，希望進入法庭旁聽。

黎智英等被告早上由囚車押送到法院大樓，根據商業電台的報導，他們出庭時向旁聽席上的親友揮手；黎智英身穿米色外套、戴黑色粗框眼鏡，神情平靜。

連同黎智英，這起國安案件共有9名被告，其中黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

黎智英又因為捲入「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

去年12月15日，法官裁定黎智英各項罪名成立，並決定待黎智英提交求情信後，再作判刑。

其餘8名被告包括6名前蘋果日報高層，即張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及前社論主筆楊清奇，以及李宇軒和報稱任職律師助理的陳梓華。

張劍虹等人早於2022年向法庭承認串謀勾結外國勢力罪，至今已還押逾4年，部分人在黎智英的審訊中以從犯證人身分出庭作供。

根據國安法，違反勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，將被處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，將被處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。（編輯：陳鎧妤）1150112