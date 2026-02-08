黎智英國安案 今宣判

壹傳媒創辦人黎智英國安案將於今日上午十時宣判。據港版國安法，其涉罪行最高可判終身監禁。據悉，黎與親友均未呈交任何求情信。

黎智英案受國際社會矚目，在香港司法機構六日公布判刑日期後，據港媒報導，庭外已有超過六十人及四十家媒體排隊旁聽，其中不乏「蘋果」前員工。香港司法機構已宣布，今將開設正庭與七個延伸庭，合計逾六百個旁聽席，當中包括一一六個記者席。

黎智英早前被裁定違反兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，前者屬國安法罪行並設有兩級量刑，一般情況判囚三至十年；「罪行重大的」處十年以上有期徒刑至無期徒刑。

廣告 廣告

香港法院去年十二月裁定黎智英三罪成立時，法官曾直指黎是主腦。在求情期間，國安法指定法官李運騰在庭上直言，若主張本案控罪並非罪行重大，可能有點不切實際。

親北京的香港文匯報昨日以兩個全版整理黎案的控罪與審訊內容，並引述香港政界、法律界意見，稱黎智英非政治犯，而是案件首腦，「香港法庭必會依法予以嚴懲」。

香港網媒集誌社指出，黎智英是「蘋果案」中唯一沒有認罪者，無法獲認罪扣減，且沒有提交求情信，也沒有提量刑建議，其律師只是主要談及黎的健康及囚禁狀況，指黎現年七十八歲，有糖尿病、高血壓、心悸等健康問題，加上單獨囚禁至今，若重判會令他獄中生活更為艱難。黎智英自二○二○年十二月被捕至今已逾五年。

【看原文連結】

更多udn報導

將從台南橫越大西洋 美籍冒險家極限挑戰1年海上生活

打字不看鍵盤00後同事看傻 網：以前教老人現在教新人

照實說還是裝窮？她領50萬年終不敢講 網勸：悶聲發大財

曲線一覽無遺！性感女神上身全空 自信展現魔鬼身材