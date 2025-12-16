黎智英國安案／856頁判決書提川普近200次 法官稱黎痛恨中共才走到這步

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普上任前，曾稱救出黎智英「輕而易舉」，然而黎智英不但仍在牢獄中，他的健康狀況在超過1800的單獨監禁酷刑中不斷惡化。15日黎智英的國安法案終於宣判，他被控的三罪罪成。

根據美國媒體報導，黎案的判決書長達856頁，其中川普的名字就出現近200次。川普過去就多次承諾會介入案件，並曾表示他將「竭盡所能」促成黎智英獲釋，但目前仍未有積極動作。

黎案的判決書長達856頁，其中川普的名字就出現近200次。圖為香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

川普對黎智英案表示難過

根據川普稍早在白宮的談話，他表示對於黎智英案相當難過，並指曾和習近平談過此事，也請他考慮釋放黎智英，「他身體不好，年紀大了，健康情況不佳。所以我確實提出了這個請求。我們看看接下來會發生什麼。」

報導指，川普並未說明他與習近平討論此事的具體時間，但他先前曾表示，兩人在去年10月底於南韓面對面會晤時，曾向中國提出黎智英的案件。

近日才在獄中過78 歲生日的黎智英，15日被宣判遭控的三罪都成立。

856頁判決書川普名出現近200次

這位已停刊的《蘋果日報》創辦人，被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀刊印煽動性刊物，這些都是香港《國家安全法》之下的罪行，定罪後，黎智英可能面臨終身監禁，預計明年1月12日求情，才會宣布刑期。

報導指，這項裁決可能進一步加劇美中之間的緊張關係，目前正值全球兩大經濟體試圖落實一項脆弱的貿易休戰之際。判決書長達856頁，川普的名字出現近200次。川普此前多次承諾會介入案件，並曾表示他將「竭盡所能」促成黎智英獲釋。

法官：對中共的怨恨讓黎走到這步

根據港媒《庭刊》報導，此案法官在判詞引言中稱黎智英「無疑是非常精明的商人，不幸的是他對中國共產黨的深切怨恨與憎惡，使他走上了一條荊棘之路，最終導致今日的審訊」。

法官稱黎智英展現堅持自身信念的特質。圖為香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

判詞指出，黎智英極度厭惡共產黨與港府，在法庭作證時展現自己為一名持有強烈意見、不輕言放棄的人，並認為黎智英在塑造「儘管相對年事已高，但仍然堅定及無所畏懼，堅持到底、為自己信念而戰的人」。

法官稱，黎智英這樣的形象，與法庭對他在證人台上作供52天的觀察「完全一致」。

