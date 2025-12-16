黎智英國安法三罪全成立！ 王丹點名：下一個就是台灣

黎智英涉嫌違反港區國安法「勾結外國勢力」等案，15日宣判，黎智英三項罪名全部成立，至於刑期則將擇日再行宣佈。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被指控違反《港區國安法》等罪，歷經長達156天的審訊、並多次延宕之後，西九龍裁判法院終於在15日宣判結果。法院裁定黎智英所涉三項罪名全數成立，將待於明年1月前提出求情信，再行決定最終刑度。對此中國大陸流亡民運人士王丹則有感而發表示若照這樣的發展來看「下一個目標就是台灣。」

判決指出，黎智英被認定涉及「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪行。法官認為，黎智英與多名壹傳媒高層人員，透過《蘋果日報》刊登多篇文章，內容被指有請求外國對中方及香港特區施加制裁之意，並長期發布具煽動性的言論。法院強調相關行為屬於有計畫、持續性的違法行徑，加上黎智英本身的社會影響力與知名度，也讓案件性質更為嚴重。

據悉該案從開審以來，就引發國際社會高度關注，有多個國際人權組織與西方國家政府，曾經對黎智英長期羈押與審判程序表達疑慮。黎智英羈押時間已超過1800天。對於判決結果，中方流亡民運人士王丹在社群平台發文評論，直言三罪定罪「不令人意外」，並批評國安法本質上，就是針對黎智英等香港抗爭人士而設。他更形容，當前情勢已非「一國兩制是否存續」的問題，而是「香港本身已被摧毀」，並警告若此發展邏輯持續，下一個目標，就是台灣。