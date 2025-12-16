黎智英國安法三罪成立 前《蘋果》員工憂重刑：他仍是香港新聞自由燈塔

2025年12月15日，香港《蘋果日報》創辦人黎智英遭定罪後，乘囚車離開西九龍裁判法院。路透社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英昨天（12/15）遭香港國安法法官判處三項罪名成立，他與6名已認罪的《蘋果》前高層的刑期尚待宣判。多位香港《蘋果》前員工表示哀傷，擔心前老闆可能被判重刑，但也表示黎智英仍是鼓舞他們繼續前行的力量。

黎智英被判兩項「串謀勾結外國勢力」、一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立。2020年6月30日，北京在香港實施《香港國安法》；同年8月， 約200名警力突擊搜查香港《蘋果日報》總部，黎智英因涉嫌「勾結外國勢力」被捕，同年12月正式遭起訴；2021年6月，6名高層也先後被捕，《蘋果日報》被迫停止運作。

廣告 廣告

在香港進入「國安法時代」後，《蘋果》記者也離散各地，其中有部分來到台灣，包括前《蘋果動新聞》主編李家聰。他今年創辦了《追光者》，是將兩個海外港人媒體《光傳媒》與《追新聞》合併的全新平台。

李家聰向路透社表示，對於黎智英被定罪並不意外，「我和一些《蘋果》前同事已預料到這個結果，現在最關心的是刑期。會如預期被判刑10年、15年嗎？」

根據《香港國安法》，「勾結外國勢力罪」可處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大者，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

《蘋果日報》關閉成分水嶺 港媒瀰漫寒蟬效應

路透社指出，《蘋果日報》關閉成為香港媒體的分水嶺，寒蟬效應瀰漫各媒體編輯部。獨立媒體《立場新聞》、《眾新聞》先後在2021、2022年停止運作，對言論自由的箝制日漸加劇，許多前《蘋果》員工無奈轉行。

前《蘋果》記者梁嘉麗表示，許多香港媒體都在「極大挑戰」下運作，「所以我們離開了，因為不希望這種荒謬的狀況影響我們的新聞專業」。

包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、《蘋果》副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及主筆楊清奇，都和黎智英同樣被控「串謀勾結外國勢力罪」，「串謀發布煽動刊物罪」。他們已在2022年11月認罪，但須等待黎智英的審判結束才一併量刑。他們都已被關押逾四年。

李家聰說：「在這樁案件後，我們知道，即使你沒有倡議任何事，只是報導而已，也可能被認為違反國安法。」

在黎智英的案件中，檢方引用161篇《蘋果日報》刊登的報導，認定為「煽動」及「受質疑內容」，包括對2019年反送中運動及《香港國安法》的相關報導。警方不排除未來還會拘捕更多人。

梁嘉麗說：「現在一切都太模糊了，讓人很難遵循法律。這種情況本身就違反了法律原則──法律應該提供明確指引，讓人們知道什麼事可以做，什麼不能做。」

在《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》先後關閉後，許多從業者轉往美國自由亞洲電台（RFA）、《美國之音》（VOA），以及其他位在英國、加拿大、台灣的獨立媒體任職。但美國總統川普今年初上任後，RFA與VOA的粵語部被迫解散，進一步降低了海外香港媒體的聲量。

根據「無國界記者組織」2025年5月發布的新聞自由指數排行榜，香港的排名已來到第140名，較去年再滑落5名，更比2018年的第70名多了一倍。

香港當局則宣稱，新聞和言論自由受法律保護。

由於香港國安法導致群眾募資不易，在海外經營獨立媒體的財務壓力極大，但這些《蘋果》前記者仍決心繼續做下去，儘管大多數人還須另外兼差才能餬口。

李家聰說：「新聞業永遠是政府在行政、立法、司法以外的第四權，扮演監督政府、支持弱勢群體、為公民發聲的角色。」

他表示：「香港不只是沒有了《蘋果日報》；香港已經沒有可以批評和監督政府的有力聲音……因此我們覺得必須填補這個空缺。」

更多太報報導

好萊塢名導夫婦遭割喉慘死 32歲次子涉嫌重大被捕

路透：臉書為守住近千億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

【一文看懂】從創辦《蘋果日報》到可能被囚終身 黎智英國安案關鍵時間軸