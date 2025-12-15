黎智英國安法定罪成立 川普：已向習近平請求釋放

美國總統川普（圖）表示已向習近平請求釋放黎智英。（取自白宮Flickr）

美國總統川普表示，已正式向中國國家主席習近平請求，考慮釋放因違反《港區國安法》遭判罪名成立的香港壹傳媒創辦人黎智英。川普指出，黎智英年事已高且健康狀況不佳，基於人道理由，他認為有必要替黎智英提出釋放請求，並坦言目前只能等待後續發展。

香港法院15日裁定，黎智英涉及違反《港區國安法》的3項罪名全數成立，包括「串謀勾結外國勢力」等指控。根據法新社報導，川普在受訪時表示，對判決結果感到「非常難過」，並透露自己已就此案與習近平談過，也正式提出希望釋放黎智英的請求，但未說明具體請求的時間點。

川普為何親自出面替黎智英發聲？

川普指出，黎智英目前已78歲，身體狀況不佳，這是他出面請求釋放的主要原因。他表示：「他年紀很大，身體又不好，所以我覺得有必要提出這項請求，我們接下來就看會發生什麼事。」另有官員透露，川普今年10月在韓國與習近平會談時，曾當面提及黎智英案件，並表達美方希望促成釋放的立場。

黎智英的案件背景為何備受關注？

黎智英於2020年8月因涉違反《港區國安法》遭到逮捕，同年12月還押，至今已被關押超過5年。他與3間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物等罪名，黎智英本人另單獨面對1項串謀勾結外國勢力罪。此案也是《港區國安法》生效後，首宗勾結外國勢力的案件。

判決書長達855頁，法院指出，黎智英長期對中國心存不滿，並利用《蘋果日報》的影響力，試圖削弱北京與香港政府及相關機構的合法性與權威，認定其供詞前後矛盾、不足採信。依《港區國安法》規定，勾結外國勢力罪可判處3年以上、10年以下徒刑，情節嚴重者甚至可能面臨無期徒刑。黎智英的兒子黎崇恩也呼籲英國政府加大行動，協助父親爭取自由。

