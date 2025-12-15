黎智英國安罪成恐升高美中緊張 人權團體批「新聞自由喪鐘」

黎智英遭判「勾結外國勢力」等國安法罪名成立。圖為2007年6月9日，他參加香港民主黨舉辦的主權移交10週年研討會。美聯社資料照片



香港《蘋果日報》創辦人黎智英今天（12/15）遭判「串謀勾結外國勢力」等國安法罪名成立，最高恐被處無期徒刑。彭博新聞指出，判決結果可能升高美中之間的緊張關係；無國界記者、國際特赦等人權組織也公開表示譴責。

黎智英自2020年12月被捕後，已在香港最高設防的赤柱監獄被獨囚逾1800天。他本月滿78歲，子女曾表示他在獄中健康惡化。

黎智英是北京2020年6月30日在香港實施《港版國安法》後，首名被控「串謀勾結外國勢力」的被告，與香港《蘋果日報》三家公司被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪名。他也被另案檢控「串謀勾結外國勢力」罪，最重可處無期徒刑。

廣告 廣告

2025年12月15日，清晨，香港西九龍裁判法院外許多民眾通宵排隊，等候旁聽黎智英案宣判。美聯社

本案被視為香港司法獨立的試金石，全案自2023年12月開審，由三名由香港特首李家超親自挑選任命的國安法官主審，不設陪審團，歷經近兩年、156天審判後才做出判決，刑期尚未公布。

《彭博新聞》指出，香港曾被視為自由開放的金融中心，但2019年反送中運動對北京統治構成巨大挑戰；黎智英案已成為中國國家主席習近平決心嚴控香港的象徵。

報導稱，本案也可能升高中國對外關係的緊張情勢。美國總統川普在去年競選期間，就曾承諾當選後將爭取黎智英獲釋。路透社曾報導，川普今年10月與在南韓會談時，曾當面提及此事，要求中方釋放黎智英。英國首相施凱爾（ Keir Starmer）也曾宣稱，爭取英國籍的黎智英獲釋是首要之務。

2025年12月15日，清晨，香港西九龍裁判法院外許多民眾通宵排隊，等候旁聽黎智英案宣判。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，黎智英今天遭判「勾結外國勢力」等罪名成立後，無國界記者組織（Reporters without Borders）表示「憤怒」，認為判決顯示「媒體自由惡化」，並稱黎智英「體現了香港獨立新聞人的勇氣」。聲明呼籲民主政體迅速採取行動，否則黎智英可能死於獄中。

國際特赦組織（Amnesty International）中國事務主任布魯克斯（Sarah Brooks）則表示，今天的判決結果雖可預期，仍令人深感痛心。她表示，黎智英遭定罪形同敲響「香港新聞自由的喪鐘」，因為「新聞報導的重要工作竟被認定為犯罪」。

根據香港保安局，至今年5月為止，已有326人因涉嫌違法國安法被捕。當時共有187人及五間公司已被起訴，其中164人及一間公司遭定罪，其餘被告仍在等待判決。

官員當時表示，國安法案件定罪率近100%，證明該法有效恢復社會穩定。但部分人權團體指出，這反映了國安法被用於壓制香港的異議聲音。

更多太報報導

【更新】黎智英被控「勾結外國勢力」罪名全成立 最高可處無期徒刑

【一文看懂】從創辦《蘋果日報》到可能被囚終身 黎智英國安案關鍵時間軸

東京上野「曉曉、蕾蕾」明年1月回中國 日本首度貓熊清零