風評：「土方之亂」起，請這位「某政委」站出來
今年1月起國內營建業爆發「土方之亂」，起因是營建廢土新制實施，但最糟糕的是「某政委」直如亂搞的解方，賴政府設法解決土方之亂的同時，是否也該一併了解甚至解決「某政委」？
今年元旦開始，國內開始突「營建剩餘土石方全流向管理」新制，新制與舊制最重要的差別點在：新制強制所有砂石車裝設GPS以嚴格查核土方去向與傾倒點，這就導致各工地都出現廢土垃圾載不走、卡住進度甚至為此要停工，清運的費用當然也就暴漲，傳說特定地區甚至一口氣飆漲8-10倍，這就是所謂的「土方之亂」。
出了這種問題，中央主管部會理所當然要設法解決問題，結果有官員要以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方可以回填至農地，而且早在數位前就開始運作此事，根據前環保署副署長詹順貴臉書發文所指的官員是「某政委」（行政院政務委員）。
政府這套土方管理新制毫無疑問是值得支持、甚至是早該作的事。台灣的廢棄物、土方的處理一直不上軌道、漏洞百出；早期土方的處理固然是處於「沒有王法」的管理，大部份都是隨意傾倒，山顛、水邊、偏鄉、海岸，只要沒有人居住、看到的地方都是「潛在」的處理場，即使是在環保意識崛起、政府與民間都開始「抓」違法傾倒垃圾土方之後，漏洞還是不時出現。
去年發生美濃等地非法填埋廢土案，就可看出問題所在；甚至今年的土方之亂會發生，很明顯就是合法收土場不足，在新制以GPS追蹤所有土方走向後，許多建案的土方就「出不去」了，白話文講就是：原本這些土方都倒在「非合法收土場」，才會碰到GPS全程追蹤後馬上就「出不去」了。
因此，要解決「土方之亂」當然是增加合法收土場，以便去化那些「無處可去」的土方，但要把農地當成去化土方的收土場，就是荒唐難以接受了。
以「某政委」力推以「農地改良」之名要把土方倒在農地的「奇思」而言，既曰「農地改良」當然是要填入更好也更適合農用的東西吧？營建土方如果夾雜大量的石、磚、混凝土塊等，到底是有利亦是有害於農地改良，應該是不言自明吧？以農地改良之名把農地作為營建土方的去處，「改良」大概談不上，毀棄農地才是更可能的結果吧？
更何況從法令面看，把農地改良當成土方去處，擺明的就是知法犯法違法，《農發條例》早在 2021年就已修法規定，農地不能回填營建廢棄物和營建剩餘土石方。
坦白說，台灣農業的弱勢確實可憐可悲，農業本身的產出與利益都不高，但那些農地卻被許多「外界」的人視為奇貨可居，因此總是要把自己的利益、心中的那些「小算盤」都綁到農地上：從早期一點的「農地農舍問題」（農地豪宅）、到要在良田農地上種電蓋光電板、還有今日「某政委」想把營建廢土丟到農地上來「改良農地」，台灣的農業、農地實在禁不起這樣一再折騰。
台灣的糧食自給率已經下降到30%，很快就要跌破3成。糧食自給率下滑多年、原因甚多，台灣作為一個以工商業為主的發達經濟體，在農業的比較優勢確實偏低，但從長期國安的觀點看，糧食自給率不宜過低，如美國、法國等歐美先進經濟體的糧食自給率也都維持在100%左右，台灣這種低到即將跌破3成的水準，確實不太像面臨「兩岸國安風險」的國家。
良田農地可以休耕、放著，必要時仍可耕種、生產；但一旦填上營建廢棄土、垃圾、蓋了房子、打上水泥、甚至蓋上光電板，大概就是永遠毀棄，萬一非要復耕，也要花費更多的成本、更長的時間才能再成為有生產力的農地。
依照媒體報導，「某政委」的農地改良變收土場的奇思構想，或許牽涉到其它政治、政策、與利益，甚至可能跟正被專業人士抗議、挑戰的高鐵延伸宜蘭計劃拉上關聯；但先撇開其它不談，用農地改良解決土方之亂的解法就先免了吧，這種作法確實是讓人懷疑官員的適格性，「長官們」是否該查查了解一下，同時也請內政部、農業部挺住吧！
