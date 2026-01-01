黎智英女兒稱父親在獄中「牙齒腐爛，指甲脫落」

照片攝於2020年，是黎智英入獄前幾個月拍攝。 [AFP via Getty Images]

壹傳媒創辦人黎智英被囚，這名民主派富商的女兒表示，擔心父親在獄中健康狀況惡化，指他的指甲「有時會脫落」，牙齒亦正在腐爛。

78歲的黎智英自2020年12月起被拘押，或有機會面臨終身監禁。本月稍早，他被控違反香港具爭議的《國家安全法》，勾結外國勢力罪名成立。

香港及中國當局否認黎智英在獄中遭虐待，並稱他「身體健康良好」。

BBC看到黎智英家屬致函英國首相施紀賢（Keir Starmer）的信件，敦促他在下月與中國國家主席習近平會晤時，呼籲釋放黎智英。

廣告 廣告

流亡倫敦的黎智英女兒黎采告訴BBC，擔心「可能再也見不到他」。

她說，「我當然擔心父親會成為殉道者（烈士），而我不希望他成為殉道者。但如果我不認為這是他與家人團聚的最佳機會，我今天不會在這裡、不會發聲。」

她形容父親入獄時是「非常強健有力的人」，但表示過去一年他「體重顯著下降」。

「他患有糖尿病，並出現過去從未有過的心臟問題。他的指甲會變成灰紫色，有時會脫落，牙齒正在腐爛。」

「他有背部和腰部疼痛，有些日子站立時會感到痛苦，有時甚至無法站立，甚至有些日子無法下床。」

黎智英家人多次對其健康狀況惡化表達關注。今年稍早，黎智英的兒子黎崇恩告訴 BBC，父親的「身體正在崩壞」。

中國外交部駐港特派員公署發言人本月稍早表示，黎智英「合法權益得到充分保障，身體健康良好」。

發言人並稱，特區政府「依法為黎智英提供安全、人道、適切及健康的羈管環境」。

黎采正爭取其父親黎智英獲釋。 [BBC]

黎智英是英國公民，也是因《國家安全法》被起訴的最具代表性的人。該法在2020年香港大規模的民主抗議運動後推出。

北京方面辯稱，該法對維持香港穩定至關重要，但批評者認為，它實質上已禁止異見聲音，將其定為非法。

黎智英被指遊說外國政府對香港及中國實施制裁。他亦因被控在目前已停刊的《蘋果日報》刊登煽動性材料，違反殖民時期法律而被判有罪。

在黎智英本月被定罪後，英國譴責此舉是「出於政治動機的迫害」，並表示他因「和平行使言論自由權利而遭到針對」。

英國外交、聯邦和發展事務部表示：「英國一再呼籲廢除《國家安全法》，並停止起訴所有因該法被控的人士。」

中國外交部駐港公署本月稍早在聲明中表示，「任何企圖為黎洗白、通過政治施壓干預司法的行徑，都是對法治精神的公然踐踏」，又指堅決反對西方國家及政客抹黑香港司法，呼籲立即停止干預香港事務及中國內政。

施紀賢將於2026年1月底訪華，這將是英國首相自2018年以來首次訪問中國。