黎智英子女揭父親健康惡化 體重驟減、牙齒蛀壞

香港《蘋果日報》創辦人黎智英傳出健康惡化，子女接受法新社訪問時表示他體重驟減、牙齒蛀壞，指甲變色脫落等情況。港府則堅決反駁，抨擊法新社「歪曲事實」，「旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭」。

黎智英自2020年底遭港府關押，至今已近5年，下週一（12/8）將在獄中度過78歲生日。黎智英子女向法新社表示，患有糖尿病的他一直被單獨囚禁，且獄中沒有空調，但夏季氣溫可高達44 ℃。

法新社（Agence France-Presse）與路透社（Reuters）、美聯社（Associated Press）並列全球三大主要通訊社，規模與影響力具有領先地位。

黎智英的女兒黎采數月前離港，行前曾赴監獄探視父親。她接受法新社訪問時表示，父親的身形明顯消瘦，而且比以前虛弱，「他的指甲會變成幾乎紫色、灰色、帶綠色，然後脫落，牙齒也逐漸蛀壞」。

黎采是在華府受訪。她這次前往當地，希望為父親爭取更多支持。

黎智英是虔誠天主教徒，但黎采表示，獄方拒絕讓他領聖體，還會用一些刻意的小動作打擊他的士氣。

黎采表示，黎智英喜歡吃咖哩醬，但獄方「不但沒有多給，反而完全不給他任何咖哩醬」。她批評這種動作「非常幼稚」。

黎智英先前已因其他罪名遭判刑5年9個月；被控《港版國安法》中「勾結境外勢力」的案件則已完成審理，尚未宣判。他面臨至少10年刑期、最重可能被判囚終身，以他的年紀而言形同死刑。

黎智英有英國國籍，他的兒子黎崇恩表示，希望美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）能持續向中國提出他的案件。

黎崇恩說：「把我父親送上飛機並放他離開，只需兩個小時。」「那是人道的作法，也是正確的作法。」他說：「他們已經讓他受盡煎熬。」

美國總統川普10月30日在南韓與中國國家主席習近平會面，事後路透社引述知情人士透露，川普會面時促請習近平釋放黎智英。知情人士稱，川普對黎智英的健康情況表示擔憂，但並未提出任何釋放黎智英的交換條件。

對於法新社的報導，香港特區政府新聞處週三（12/3）晚間發出聲明，指責相關報導「歪曲事實」、「企圖抹黑香港特區，旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守」。

新聞稿引述特區政府發言人稱，香港懲教署及相關單位對黎智英的羈押安排與其他在囚者「一視同仁」，致力提供「安全、人道、合適和健康」的羈管環境，包括「良好的通風環境、合適和及時的醫療支援，以及宗教服務」。

對於黎智英遭獨囚，聲明宣稱其目的是「保障囚犯的人身安全和福祉」，是根據黎智英的意願及考慮所有相關因素後依法安排。

聲明稱，黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。聲明指責相關媒體「顛倒是非、公然抹黑黎智英的羈押情況和醫療服務安排，企圖向特區法院施壓，必須嚴厲直斥其非，以正視聽」。

