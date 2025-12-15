黎智英定罪國際譴責 中外交部：特區內部事務不得干預

黎智英（中）於2020年被警方逮捕。（AP）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英2020年12月因違反香港《國安法》被關押至今長達5年，今（15日）高等法院裁定他「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」等3項罪名成立，引發英國等國際社會譴責，對此，中國外交部強調，香港司法屬特區屬內部事務，任何國家不得干預香港司法或干涉中國內政。

黎智英曾於2014年聲援雨傘運動，並在2019年反送中遊行期間走上街頭，隔年遭控違反香港《國安法》，多次被捕，自2020年12月起被關押超過1800天；高等法院今日裁定他2項「串謀勾結外國勢力」、1項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，預計明年宣判刑期。定罪結果出爐後，引起國際關注，美國、英國及澳洲官方及部分國際機構發聲譴責，呼籲將其獲釋。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回答外媒提問，表示香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法維護國家安全及懲治危害國安的行為，對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示强烈不滿和堅决反對，郭嘉昆強調，有關案件屬香港特區內部事務，任何國家不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政，並敦促尊重中國主權與香港法治。