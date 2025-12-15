黎智英定罪，香港民主派9大組織全面瓦解！網：人民還有什麼可選擇？

國際中心／綜合報導

新聞自由大倒退！黎智英被判刑，民主派政黨接連退出政治舞台。（圖／翻攝自維基百科）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，今（15）日上午10點在香港西九龍法院宣判並定罪，引發國際譴責。美國、英國、歐盟與人權組織紛紛批評，指出這是對新聞自由的重大打擊，甚至有人形容「寒蟬效應已全面蔓延香港」。

【自黎智英被捕後，香港民主派快速瓦解】

自 2020 年黎智英被捕後，香港民主派勢力快速瓦解：香港眾志、民間人權陣線、支聯會、公民黨、社民連、民主黨等 9 個主要組織相繼解散。外界認為，傳統民主派幾乎全面退場，香港政治生態進入全新階段。

廣告 廣告

【民主派解散背後的共同背景】

這些組織解散或被迫停止運作的共同背景包含：自 2019 年大規模示威之後，中央與香港當局在 2020 年推出並執行《港區國安法》，其後多年以國安案、證據調查、資產凍結、司法追訴與選舉制度改革等手段，削減了民主派在選舉與公民社會中的空間；在多名領袖或核心成員被拘捕、起訴或移民外流之情況下，許多團體選擇自行解散或被迫解散以避免更大法律風險或人身風險。

【民主黨與社民連相繼退出，傳統民主派幾近全面消失】

隨著民主黨（Democratic Party）與社民連相繼退出政治舞台，香港傳統民主派在制度內與街頭層面的組織力量幾近全面消失：民主黨於昨（14）日經過會員會投票決定解散（媒體報導票數與主席發言），該黨成立於1994年，它曾是香港最長壽、最大型的民主派政黨，但在多年壓力與司法打壓下仍選擇自行解散；其解散被視為香港自由派政治空間的又一個里程碑式的終結，也被外界視為《港區國安法》實施後，香港政治生態出現結構性轉變的重要指標之一。

【國際媒體與記者協會的評論】

國際媒體在報導民主黨等組織解散時指出，這些解散事件不僅是個別政黨政治命運的終點，更象徵香港制度內反對派的集體退場，是《港區國安法》實施後民主派活動空間逐步縮小的結果。香港記者協會也警告，新聞空間急速收縮，記者採訪與報導自由面臨前所未有的挑戰。

【網友熱議：民主派消失引發憂心】

對此，不少網友紛紛表示：「看著這些民主派一個個消失，真的覺得香港以前的多元聲音越來越少了…」、「黎智英被判，再加上這些政黨相繼解散，好像香港的政治空間越來越窄了。」、「新聞自由被壓縮到這種地步，真的太可怕了！」、「連傳統民主派都退場了，政府到底還留給市民什麼選擇？」、「看完這條時間線，香港民主派就像大樹被颱風吹倒，連根拔起。」、「一個接一個解散，政治版的『大逃殺』現場啊！」、「事情發展到這個地步，能說什麼呢？只能看看國際社會有沒有動作了。」

【黎智英判刑＋香港民主派消失時間線】

2020/6/30：青年政黨「香港眾志」宣布解散

2021/2/27：泛民主派協調平台「民主動力」停止運作

2021/6/26：泛民政黨「新民主同盟」宣布解散

2021/8/15：人權團體「民間人權陣線」解散

2021/9/3：政團「熱血公民」退出政治

2021/9/25：「支聯會」特別會員大會決議解散

2023/5/27 → 2024/3/27：「公民黨」宣布解散並完成清盤

2025/6/29：「社會民主連線」在政治壓力下解散

2025/12/14：「民主黨」完成解散，象徵傳統民主派全面退場

更多三立新聞網報導

迪麗熱巴被換了？「克隆人」傳聞席捲娛樂圈，專業網友揭開驚人真相

和異性主管出差，酒店只剩1個房間怎麼辦？女子神回覆讓面試官秒錄取

別讓這4句「辭職原因」毀了你！面試官一聽秒刷掉，誰說誰倒霉！

為啥世界上只有「大貓」，而沒「大狗」？科學家給了答案：一開始就輸了

