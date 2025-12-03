黎智英將迎78歲生日 子女示警獄中健康持續惡化

香港遭囚禁的民主派傳媒大亨黎智英(Jimmy Lai)，其子女再次對他的健康狀況表示擔憂，稱他的病情持續惡化。

即將在8日迎來78歲生日的黎智英，自2020年底以來就一直被關押在獄中，當時中國對香港進行了強力鎮壓。1997年英國將香港移交給中國時，中國曾承諾對香港一國兩制。

黎智英的子女表示，患有糖尿病的他一直被單獨監禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達攝氏44度。

黎智英女兒黎采(Claire Lai)表示：「他明顯消瘦了很多，而且比以前虛弱得多。」黎采在數個月前探望了她父親後，便離開香港。

黎采在訪問美國華盛頓期間向法新社表示：「先前他的指甲都變成紫灰色或綠綠的，然後脫落，他的牙齒也爛掉了。」黎智英的家人正在華府尋求各方支持，以幫助黎智英。

黎采說，獄警拒絕讓她身為虔誠天主教徒的父親領聖餐，並搞小動作試圖打擊他的士氣。

她表示，在得知黎智英喜歡咖哩後，「他並沒有更多咖哩可吃，而是完全沒有咖哩可吃。」

她說：「都是像這樣極為細瑣的小事。」

黎智英是成功的商人，創辦了直言不諱的親民主八卦報紙「蘋果日報」(Apple Daily)。

他被控在2019年的香港反送中運動中「串謀勾結外國勢力」，面臨至少15年的刑期，這實際上相當於死刑。

黎智英兒子黎崇恩(Sebastien Lai)曾表示，希望美國總統川普(Donald Trump)和英國首相施凱爾(Keir Starmer)持續向中國提起他父親的問題。黎智英是英國公民。

黎崇恩表示：「將我父親帶上飛機送走只需兩個小時。」

他說：「這樣做將符合人道主義，也是正確的事。」他表示：「他們讓他宛如置身地獄。」(編輯:王志心)