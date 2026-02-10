黎智英得被關到近百歲才能出獄！賴清德表態了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(2/10)表示，壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局釋放黎智英，停止政治迫害，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，捍衛得來不易的自由生活。

總統賴清德，資料照，總統府提供

現年78歲的黎智英因被港府指控違反港版《國安法》罪名「串謀發布煽動刊物罪」、「勾結外國勢力」罪成昨日遭西九龍裁判法院判刑20年，因此等同到了98歲才能出獄。

賴總統稍早在臉書發文表示，黎智英昨日遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴總統指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴總統說，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒民主自由絕非理所當然。也再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴總統表示，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

