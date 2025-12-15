黎智英從窮小子變傳媒大亨 一生反共

（中央社記者張謙香港15日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英從窮小子到傳媒大亨，一生充滿變化及傳奇，但步入78歲的他，其傳奇故事可能在獄中作結。

黎智英因為觸犯港區國安法等，今天被法官裁定他2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立，前者屬國安法罪行，後者為一般刑事罪行。

法庭預定於下月12日聽取求情，之後再擇日判刑。

國安法規定，觸犯勾結外國勢力危害國家安全罪，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

網上資料顯示，黎智英於1947年底在中國大陸廣州出生，今年78歲，無論法庭是輕判或重判，其餘生將可能在獄中度過。

黎智英曾在紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」中說，他小時家境富裕，卻因此成為被批鬥對象，5、6歲時母親被送往勞改營，但也許是在如此惡劣的環境之下，令其學會求生。

據指出，他在大陸時曾試過在火車站幫人搬行李賺錢，有一次接觸過港人後，覺得香港是天堂，於是決定偷渡到港，那時他只有12歲。

黎智英回憶說，偷渡船抵達香港的晚上，他被帶到一間工廠，此後每天朝7晚10工作。但他很開心，因為他知道他有未來。當時香港經濟正在發展，工業騰飛，黎智英把握到這個黃金時期並發展自己的事業。

他先從事製衣業，賺到第一桶金後便自立門戶，經營製衣廠，再創立佐丹奴（Giordano）服裝連鎖店，進軍大陸市場。

1989年北京「六四」天安門事件的爆發，成為黎智英人生的一個重大轉捩點。他曾向媒體說，「六四」事件 「就像母親在黑暗的光明中呼喚他，我的心敞開了」。

「六四」事件翌年，即1990年，他創辦壹週刊，從時裝界橫跨媒體事業。

曾在壹傳媒工作的退休高層早年曾向中央社記者說，當年黎智英之所以創辦壹週刊，就是因為不滿北京當局處理「六四」事件的手法，因此投身媒體業，以對時局發揮更大影響力。

壹週刊於1990年初創刊，是一份綜合性雜誌。首刊後，它就成為香港最成功的雜誌。

網上資料顯示，1991年，壹週刊的發行量有7萬5000份，是香港銷量最大的雜誌，讀者群達到31萬5000人；1995年，發行量增加到16萬2521份，讀者高達106萬人。

正如上述壹傳媒退休高層說，黎智英之所以投身經營壹週刊，是因為對大陸政治的不滿，而他在創辦壹週刊後，也毫不掩飾他對北京當局的不滿。

1994年7月，黎智英在壹週刊刊登了一封公開信，批評當時的中國總理李鵬，他在公開信還用了廣東俗語「仆街（去死）」責罵對方。

這篇文章刊出後，不但引起社會議論，也令黎智英成為北京方面打擊的對象，首先遭打擊的是其在大陸經營的佐丹奴，黎智英最後被迫出售佐丹奴。

但他並未因此退縮，反而接著於1995年創辦蘋果日報，發行量曾高達數十萬份，令他成為香港媒體大亨之一。

在2008年歐美相繼爆發金融風暴後，香港媒體經營進入寒冬，有些倒閉或裁員，受到北京封殺的壹傳媒也倍感困難，黎智英最終賣掉這份始創刊物。

在賣掉壹傳媒後，蘋果日報沒有改變其反共立場，並且在香港政治運動中推波助瀾，比如泛民主派每次舉行重要遊行時，該報都會在頭版甚至刊發號外，呼籲市民參加遊行，爭取民主自由等權益。

2014年港府提出的政制改革方案未有回應港人對真普選的訴求，引發泛民發起大規模「占中」運動（雨傘運動），期間黎智英親自到場支持示威者。

2019年，香港爆發更大規模的「反送中」運動，曾有百萬人上街遊行，反對政府修訂逃犯遣送條例。這場運動爆發期間，黎智英自始至終全力支持，最終因為觸犯國安法而被捕。

黎智英曾在紀錄片中說，無悔「犧牲自己」來為香港爭取民主自由的歷程。顯然，他從未改變其立場，被捕前也有心理準備，餘生在獄中度過。（編輯：廖文綺）1141215