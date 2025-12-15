黎智英恐判無期！傳記作者籲川普、西方救人

▲香港西九龍法院15日裁決，壹傳媒集團創辦人黎智英勾結外國勢力等3項罪名成立。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法案件，香港法官今（15日）裁定他3項罪名成立，刑期將待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。黎智英傳記作者祈福德呼籲，美國總統川普曾說讓中國釋放黎智英對他來說輕而易舉，現在就該兌現這個承諾，西方國家也應該加大施壓力道，主張釋放黎智英能為北京帶來實質好處。

黎智英傳記《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》的作者祈福德（Mark L. Clifford），今以「川普曾說讓釋放黎智英輕而易舉，他該證明了」（Trump Said Freeing Jimmy Lai Would Be Easy. He Should Prove It.）為題投書《紐約時報》，強調黎智英可能面臨終身監禁，他被定罪對香港公民自由的未來是一個沉重打擊。這也是對美國和其他西方民主國家是否會堅持他們自稱珍視的價值觀的關鍵考驗。在本週的判決之前，國際上對黎智英的支持就已經越來越強烈。加拿大總理卡尼呼籲釋放他，教宗良十四世會見了他的妻子和女兒，這是梵蒂岡罕見地支持中國異見人士；川普10月下旬與習近平會晤時也曾就此問題施壓。

廣告 廣告

祈福德直言，川普在去年的總統競選活動中表示，令黎智英獲釋「輕而易舉」。如今，全球興起聲援黎智英的浪潮、川普與習近平同意暫停貿易戰後美中緊張關係也趨緩，川普應該利用這些有利條件兌現自己的豪言壯語。

祈福德也提到，習近平是數十年來立場最強硬的中國領導人，但有理由相信，加大施壓力度或許能奏效。允許黎智英出國對中國來說幾乎不會有什麼損失。儘管黎智英的過往言行表明他將繼續為香港公民自由遭到破壞發聲，但高齡和失去媒體帝國，將限制他在海外對香港施加的影響。

「川普和其他西方領導人甚至可以證明，釋放黎智英會給北京帶來實實在在的好處」，祈福德分析，目前中國正試圖重塑香港作為法治健全的國際金融中心形象，而《國安法》及對基本自由的全面打壓，已嚴重損害這一聲譽；同時中國也可以避免因其對待劉曉波的方式引發的公關災難。

祈福德也喊話，英國首相施凱爾最早將在下個月對中國進行國事訪問，川普也曾表示將於明年4月訪問中國。在中國經濟面臨重大挑戰之際，中國完全有理由希望與重要貿易夥伴的會晤順利進行。西方領導人應該利用這一影響力警告北京，如黎智英繼續被監禁將損害雙邊關係，中國不能繼續無視國際準則而不受到影響。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黎智英遭判有罪！中國外交部籲外國別插手 李家超戰狼開嗆

黎智英案今宣判！勾結外國勢力等3項罪名成立 刑度另議

遭拘禁3年多音訊全無！翁山蘇姬之子嘆：母親可能已經去世