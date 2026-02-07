即時中心／林韋慈報導

黎智英案昨（6）日傳出最新進展。根據香港司法機構網站資訊，他將於下週一（9日）上午宣判，最高可被判處終身監禁。民視新聞網也專訪曾任《蘋果日報》專題組記者的梁嘉麗，回顧《蘋果日報》最後的光景，以及港媒在國安法後的轉變。

梁嘉麗目前在台灣從事媒體工作，持續製作香港新聞。她指出，去（2025）年8月，RFI粵語組、英國《追新聞》與在台的《光傳媒》完成整合，目前以《追光者》為品牌營運，她也持續以記者身分投入報導。

離港前

她回憶，2022年9月離開香港前往美國時，已做好未來無法再返港的心理準備，最後選擇落腳台灣，主因是仍能以中文報導香港，也與家鄉地理距離較近。梁嘉麗表示，國安法通過後，已有約30萬港人流散海外，留在香港從事媒體工作變得愈發困難，「紅線本來就存在，現在只會愈來愈多」，留下的人也持續面臨騷擾與壓力。

她從事媒體工作已20年，2004年自香港中文大學社會學系畢業後，曾在智庫與行銷領域工作，2006年投入報業，輾轉任職多家媒體。2018年因《蘋果日報》計畫成立人物專題組而加入，直到2021年報社被迫停運。

《蘋果日報》最後光景

談及最後的《蘋果日報》，她透露，當時訂閱收入其實足以支撐整家公司，2019年的許志安出軌事件，司機拿著畫面到蘋果爆料，讓訂閱大增，接著反送中事件也讓公司訂閱大幅成長。然而，政治現實終究難以承受，2020年黎智英被捕後，2021年初公司開始與律師評估風險，高層相繼被捕，信念動搖，員工也逐漸意識到報社恐難以為繼。

她形容，國安法前的《蘋果日報》氣氛自由、無拘束，即使2014年雨傘運動期間，多家在中國有生意的財團因立場撤廣告，編採仍堅持自主，「2019年前的蘋果，是香港最自由的媒體。」香港《蘋果日報》最終於2021年6月24日出版最後一期實體報紙後正式停運。

梁嘉麗也提到，香港一直存在親中媒體，她過去任職的某些媒體甚至明確禁止報導抗爭事件，但當時的氛圍下他們依然寫了2篇，上面便說，「不能再寫了」。但在《蘋果日報》，他們只要是對的事情就寫，沒有壓力。

她回憶偶爾在茶水間遇見黎智英，對方總是親切與員工打招呼，「像一位慈祥的長者」，沒有老闆架子。從黎智英被捕到多名《蘋果》編輯遭拘押，她對判決結果感到悲觀。

同行轉行 資深員工「躺平」

她也感嘆，許多年輕記者已轉行，不少在《蘋果》服務多年的高層，離開後卻難以再進入媒體圈，選擇「躺平」，因內心的創傷過大，無力再從事其他工作。她表示，因《國安法》入獄的香港媒體圈與政壇人士，即使未來出獄，也幾乎不可能重返原本的工作。

而香港媒體在現今環境下，即便身在海外，港媒工作者仍顧慮受訪者與留港家人的安危，「煽動罪」讓海外媒體容易觸法，使報導更顯艱難。她也提到，像「香港已死」這樣的說法，對仍留在本地的人而言，也有可能過於刺耳。但梁嘉麗表示，她仍希望留下更多不同的聲音。因《蘋果日報》關閉後，26年的歷史資料，「一夕之間都沒有了」，儘管有熱心網友備份，但仍沒辦法全部留下來。

她盼未來世代在回顧社會事件時，仍能找到與官方敘事不同的紀錄。

97移民潮與《國安法》後的逃難

談及國安法後的離散與1997年回歸前的移民潮，她指出，當年多為有能力的中產家庭選擇離開，而如今離散者，往往帶著創傷與悲傷，甚至是無法再回家的政治工作者與民運人士。在「愛國者治港」的政治現實下，她對香港媒體與政治前景感到悲觀，但仍希望持續記錄不同觀點，為這座城市留下更多真實的聲音。

原文出處：專訪／黎智英恐判終身？前《蘋果》記者曝香港新聞自由最後光景

