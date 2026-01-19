即時中心／林韋慈報導

現年78歲的前《蘋果日報》創辦人黎智英，涉嫌違反《港區國安法》案件，香港法院於13日正式結束最後的求情聆訊。這位香港昔日新聞傳媒大亨，外界恐其最後生命將在牢獄中畫下句點。先前已被裁定「勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」罪名成立，面臨最高無期徒刑的重判，但香港法院尚未確定最終宣判日期。

根據《德國之聲》報導，黎智英的辯護律師彭耀鴻在庭上指出，黎智英患有高血壓、糖尿病、白內障及眼部靜脈阻塞等多種疾病，自2020年被捕以來，已被單獨囚禁超過1800天。律師懇求法官考量其高齡與健康狀況，予以從輕量刑，直言「他在獄中度過的每一天，都讓他離生命的終點更近一步」。然而，檢方代表周天行反駁稱，黎智英在羈押5年間體重僅減輕0.8公斤，健康狀況「穩定」，甚至表示單獨囚禁是黎智英本人要求的。

黎智英的子女也為父親奔走海外。女兒黎采（Claire Lai）在接受《The Catholic Association》指出，表示黎智英去哪裡走動，即使是去法庭或者淋浴，他都會被「從頭到腳裹上一層厚厚的黑布」（covered head to toe in a thick black cloth），令他在移送過程中無法看見任何人。她也擔心父親時日無多，兒子黎崇恩（Sebastien Lai）更沉痛控訴，認為港府為了報復新聞自由與批評聲音，肆意「謀殺」一名老人。

喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝（Eric Lai）分析，本案三名法官全由香港特首李家超指派，早已對黎智英的健康狀況持懷疑態度，加上北京對異議人士的鐵腕作風，即便面臨外國壓力，黎智英獲釋的可能性仍微乎其微。

原文出處：快新聞／黎智英恐在獄中度過餘生 兒女奔走盼曙光

