黎智英恐無期徒刑！女兒登《CNN》吐心聲：中國統治下香港司法遭破壞

黎智英因違反《國安法》遭判有罪。圖／東方IC

香港傳媒大亨、民主倡導者78歲黎智英因違反《國安法》遭判有罪，包含勾結外國勢力、煽動罪等3罪名成立，面臨最重無期徒刑的刑罰，引發國際社會譁然。對此，黎智英的女兒黎采告訴《CNN》，指出這個判決是在中國統治下，香港的司法系統遭到破壞的結果。

根據《CNN》報導，白手起家的億萬富翁黎智英，創辦了一份強烈支持民主的報紙《蘋果日報》，但他被指控違反《國安法》。檢方指出，黎智英試圖在美國總統川普（Donald Trump）的第一任期跟川普本人見面，以及跟時任美國副總統彭斯（Mike Pence）、時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的會面，指控這些事是煽動、勾結外國勢力的證據。

黎采表示，雖然這個判決結果在預料之中，但結果仍然令人心碎，並指出《國安法》相當模糊、嚴苛且專斷，「這件事不可能在這個曾經充滿希望，但如今已經高度受損的香港法律體系中獲得解決」。外界憂心《國安法》已將北京權威、不透明的司法程序帶入香港，目前所有涉及國安的案件，都是由特別挑選的法官組成合議庭審理，這與過去香港在處理重大案件時，由陪審團審理的傳統有所違背。

對此，人權大律師普萊斯（Jonathan Price KC），指出整個庭訊過程就是像是「一場表演」，從黎智英在2020年被捕開始，就已經走向注定的結果。對此，香港政府表示，855頁的裁決將完全公開，強調黎智英不是因為政治觀點、信念受審。

黎智英的家屬坦言，78歲的黎智英在過去5年的羈押期間健康狀況急遽惡化。黎采表示，黎智英在不到一年的時間內暴瘦10公斤，還罹患糖尿病、心臟問題、視力聽力衰退等疾病。但香港政府則強調，黎智英在羈押期間有獲得全面的醫療照護。此外，懲教機構會對黎智英進行每日醫療檢查，而黎智英在羈押期間並未對醫療服務提出申訴。

事實上，國際社會的觀點十分支持黎智英，川普也曾指出，已經請求中國國家主席習近平釋放黎智英，這也讓黎智英的支持者重燃希望，認為外交壓力可能讓黎智英獲釋。對此，黎采直言，「我們非常感激他持續表達關切，現在父親被錯誤定罪，這真的給了我們極大的希望」。



