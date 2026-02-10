黎智英恐須服刑至96歲！英美、歐盟、聯合國同譴責判刑 港府斥「抹黑香港」

香港蘋果日報創辦人黎智英。路透資料照片



香港《蘋果日報》創辦人黎智英週一（2/9）遭國安法庭重判監禁20年，據估計，他必須服刑至2044年，屆時已96歲。英、美、歐盟、聯合國均發聲關切黎智英案，眾多國外媒體及學者痛批判刑「如同死刑」，港府則譴責西方「抹黑香港」，宣稱不存在「政治檢控」。

香港《法庭線》報導，黎智英遭判兩項「「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」成立、一項「串謀發布煽動刊物罪」成立，遭香港三名國安法法官判刑20年，其中2年准與他目前正服刑的欺詐案同期執行，也就是目前刑期服畢後，須再服刑18 年。

依香港法律，一般囚犯在獄中若紀律良好，可獲三分之一刑期扣減，但國安相關罪行通常不適用。

黎智英先前已就5樁案件被判刑，其中4案和參與「未經批准」遊行有關，總刑期20個月。他自2020年底被捕後遭關押至今，4案刑期已服畢。

然而，黎智英又因向香港科技園租地設《蘋果日報》大樓，未申報大樓內另設的家族辦公室，2022年遭判欺詐罪成，重判5年9個月，目前服刑中。《香港01》報導，若他因獄中行為良好獲刑期扣減，料於2026年6月11日刑畢；若不獲刑期扣減，則要到2028 年5月11日才能服完刑。

即使黎智英可在今年6月服完欺詐罪刑期，繼續服18年國安法罪名刑期，也要到2044年才能出獄，屆時他已96歲。由於他近年身體情況惡化，外界認為相關判刑「形同死刑」。

香港國安法庭對黎智英的判刑引發國際一致譴責。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一發表聲明，稱「黎智英的判刑結果是不公正的悲劇性結局。美方敦促有關當局讓他獲得人道假釋（humanitarian parole）。」

黎智英具英國公民身分。《衛報》報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示：「對78歲的黎智英而言，20年等同於無期徒刑，而這是在一部用以壓制中國批評者的法律下，經過政治動機明顯的起訴。香港當局必須終結黎智英這段可怕的遭遇，讓他回到家人身邊。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）表示，此判決與國際法不相符，必須撤銷。他說：「此結果凸顯香港國安法條文模糊、過於廣泛，容易被解釋和執行為違反香港的國際人權義務。」

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）表示，對於黎智英遭起訴審理多年後的結果，歐盟「深表痛惜」，呼籲立即無條件釋放他。

香港特區政府週一晚間則發表聲明，強烈譴責「多個美西方國家、反華媒體、組織及政客等，就黎智英案的判刑對香港作出污衊抹黑和攻擊，甚至詆毀法庭依法獨立作出的裁決及判刑」。

聲明稱，在港區《國安法》的堅實保障下，外部勢力「以港遏華」的圖謀無法得逞，只好針對香港維護國安的努力，作出抹黑詆毀等徒勞無功的卑劣政治操弄，「是歪曲事實、顛倒是非，必須直斥其非，以正視聽」。

聲明強調，而法庭裁決已清楚表明黎智英並非因其政治觀點或信念受審，法庭的裁決及判刑有理有節，完全不存在所謂的「政治檢控」。

聲明稱，香港特區是「法治社會」，《香港國安法》和《維護國家安全條例》明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。聲明重申，特區政府堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」，依法有效防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動。

