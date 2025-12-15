黎智英成國安法第一人！煽動刊物、外國勢力、反送中三線交織，最重終身監禁成為判例？

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案12月15日裁決，被控「勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物」等3罪成立，最重可判終身監禁；法官待黎智英提交求情信後，再作判刑。法官表示，法院將於明年1月12日進行求情程序，預計需時4天，並將盡快排定宣判刑期日期。

黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，是《香港國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」下被起訴的第一人；黎智英與蘋果日報3間公司被控「串謀發布煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」兩罪；黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項「串謀勾結外國勢力罪」。

法庭現場曝光，WhatsApp訊息成關鍵證據



據港媒報導，黎智英身穿灰色西裝外套、淺綠色毛衣，配戴黑框眼鏡出庭，在7名懲教人員陪同下進入法庭，並向在場家屬微笑致意。法官在宣讀判詞時指出，相關證據相當清楚，其中包括多則WhatsApp訊息作為佐證，而多數訊息均由黎智英本人發出。法院認為，黎智英早在《港區國安法》實施前，便已構思如何促使美國對中國施壓，並將此視為「籌碼」，包括聘請美國前官員及退役將領，如美國退役將軍、前副參謀長基恩（Jack Keane），以及前美國國防部副部長沃佛維茲（Paul Wolfowitz）。

2025年12月15日，黎智英的妻兒抵達西九龍裁判法院，等待黎智英案的判決，左為榮休樞機主教陳日君。（美聯社）

「一人一信」與台灣管道，法院點名關鍵串聯

法院認為，黎智英長期對中國抱持強烈不滿，多次以「協助香港人」作為行動理由，但其庭上證供前後矛盾、說法不一，可信性不足。最終，法院接納第一及第二項控罪的指控內容，認定證據顯示黎智英與其他被告及相關公司之間存在串謀行為。宣讀判詞期間，黎智英全程配戴耳機聆聽內容，並不時望向法官。



此為香港首宗「串謀勾結外國勢力」審訊，由三名《國安法》指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理；案件於2023年12月18日開審，審期長達156日。據《港區國安法》，「勾結外國勢力罪」最高可判終身監禁。

2025年12月15日，美國領事館代表在香港西九龍裁判法院出席黎智英國家安全案的宣判。（美聯社）

證供矛盾、可信性不足，法官全盤採信控方

在審訊期間，控方曾指黎智英為知名傳媒大亨，是香港民主派支持者，2019年反修例（反送中）社會動亂事件發生時，他與蘋果日報高層等串謀勾結外國勢力危害國家安全。《華盛頓郵報》指出，這宗案件被視為檢驗香港司法制度在國安法架構下運作方式的關鍵案例。

根據控方和從犯證人在審訊時的舉證及作供，黎智英的罪證包括向各方輸送金錢；謀劃主導「反修例」運動，但未成事；促使美國制裁中國，且在港區國安法生效後並未停止；印刷特刊，煽動民眾上街；要求美國阻止香港訂定國安法等。《路透》形容，此案不僅是對黎智英個人的裁決，更是對香港政治與媒體生態的一次「制度性定調」。



