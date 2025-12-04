黎智英指甲脫落、牙齒腐爛！子女心疼揭「獄中待遇」 港府回應了

黎智英子女心疼揭「獄中待遇」，直指父親不僅指甲脫落，牙齒也開始腐爛。圖／取自東方IC

現年77歲的香港壹傳媒創辦人黎智英自2020年8月遭香港國安警察拘捕後，先後以欺詐、《港區國安法》勾結外國勢力及《維護國安條例》煽動等罪名被起訴並羈押至今。近日其子女接受法新社專訪表示，黎智英入獄後健康明顯變差，不僅指甲逐漸脫落，牙齒也開始腐爛。對此，港府強調，黎智英在羈押期間獲得完善醫療。

黎智英78歲生日 仍將在獄中度過

法新社3日刊出黎智英女兒黎采及兒子黎崇恩的專訪，報導提到，黎采目前身在華盛頓，家人也正於當地尋求外界對黎智英的支持。而即將在12月8日滿78歲的黎智英，仍將在獄中度過生日。

子女曝「監中待遇」

黎智英的子女表示，患有糖尿病的他被長期單獨監禁，且監禁環境艱苦、沒有空調，夏季室內溫度甚至高達攝氏44度。黎采回憶，離開香港前最後一次探監時，父親明顯消瘦、身體虛弱；指甲在脫落前還會變成紫灰或綠色，牙齒也出現腐壞情況。

她進一步指出，獄方不允許身為天主教徒的父親領受聖餐；而在得知黎智英喜歡咖哩汁後，也不再提供相關餐點，令家屬十分憂心他的健康與待遇。

黎智英自2020年8月遭香港國安警察拘捕後，先後以欺詐、《港區國安法》勾結外國勢力等罪名被起訴並羈押至今。圖／取自東方IC

港府宣稱：黎智英在羈押期間的醫療服務均屬完善

對於媒體報導黎智英在羈押期間飽受甘苦待遇及不完備的醫療服務，香港政府發言人昨晚回應稱，相關報導「企圖抹黑」香港，讓外界誤以為黎智英在羈押及醫療安排方面受到不當對待，批評報導是「污衊香港法治的卑劣企圖」，並指涉事媒體違反新聞專業操守。

發言人強調，懲教署及相關部門在處理黎智英的羈押時，一直與其他在囚人士同等對待；黎智英的代表律師也早已澄清，他在獄中持續獲得適切治療與照護，相關媒體的指控毫無根據。此外，黎智英在羈押期間所接受的醫療服務均屬完善。

至於黎智英及《蘋果日報》三家公司被控串謀勾結外國勢力等案件，已於今年 8月完成結案陳詞。當時法官宣布押後裁決，並表示一旦確定裁決日期，將通知控辯雙方。



