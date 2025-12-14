黎智英明開庭！遭控「勾結外國勢力」 中國《國安法》最高恐判終身監禁

黎智英國安案明（15）日開庭。（資料照片） 圖：達志影像 / 美聯社

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英五年前被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」，案件將於明（15）日由香港高等法院頒下裁決。據外媒報導指出，美國總統川普也曾向中國提及此案；而黎智英明日判決若有罪，將再擇期宣判刑罰。

據《美聯社》報導，黎智英現年 78 歲，於 2020 年因中國在香港實施的《國家安全法》被捕，至今已被還押超過五年，歷時 156 天的審訊，受國際社會高度關注，這宗案件也是中國廣泛打擊異議行動中最引人注目的案例。

報導提到，黎智英從一位白手起家的媒體大亨，到創辦以其強烈親民主立場聞名的《蘋果日報》，他曾表示自己的信念是「傳遞資訊等同傳遞自由」。《蘋果日報》因其對政治和公眾人物的小報式報導風格和政治立場，擁有大量的追隨者，並經常呼籲讀者參與抗議。2020 年 8 月，黎智英被香港警察依據《國安法》被捕，隨後當局使用同一法律逮捕了《蘋果日報》高層並凍結資產，最終迫使該報停運。

報導指出，針對黎智英最嚴重的指控，是稱他與其他人士「在爭取自由和民主的幌子下」，邀請美國及其他外國勢力對中國實施制裁或採取其他敵對措施。控方與辯方爭議的焦點在於黎智英在《國安法》生效後是否仍繼續呼籲制裁。黎智英方面堅稱，他在《國安法》生效後已停止呼籲制裁，並強調他寫作時「沒有任何敵意或煽動意圖」，其律師龐元燊（Robert Pang）則指黎智英的言論只是「茶餘飯後的評論」，並在庭上強調言論自由的重要性。然而，主審法官之一杜麗冰（Esther Toh）回應指，「不支持政府並沒有錯，但如果你透過某種邪惡手段來表達，那就不對了」。

控方在審訊中也著重於黎智英與外國的聯繫，包括他在 2019 年抗議期間會見了時任美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），檢控官指稱黎智英的外國聯繫顯示其「招攬制裁」的「堅定不移的意圖」。

部分《蘋果日報》前高層已認罪並擔任控方證人。黎智英是英國公民，他的案件引起了美國和英國政府的高度關注，兩國均曾要求將他釋放。據《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）已向中國提及此案。不過，中國稱黎智英為「反華外國勢力的代理人和棋子」。據香港《國安法》規定，情節嚴重的勾結外國勢力罪最高可判處終身監禁，報導提到，若黎智英明日被判有罪，法庭將擇期宣判刑罰。

