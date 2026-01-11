黎智英案九被告明求情！怕排隊黨來亂 民眾提早三天排隊旁聽
編譯張渝萍／綜合報導
壹傳媒創辦人黎智英國安案上月14日宣判，確定三罪全罪成，預計明年初宣布刑期，恐面臨無期徒刑。
黎智英與同案八名認罪被告將於明（12日）求情。根據港媒《集誌社》10日報導，屆時法院正庭將設42個公眾席，另有七個延伸庭共449席。而在9日，西九龍裁判法院外，已有近30人排隊，排第一位的民眾凌晨4時已到場，和其餘旁聽人士一樣，稱不希望正庭公眾席被排隊黨佔據。當日下午，有疑似排隊黨人士到場，總共有逾50人提前三日輪候旁聽。
民眾提早三天排隊
依香港法制，求情信是刑事案件中，被告人或其親友向法庭提交，旨在說明被告背景、真心悔意及改過決心，以求法官在量刑時能予以寬大處理的書面陳述，以幫助法官量刑考量。法官將耗時約四日處理這些陳情。
報導指，排第一位的民眾是常客，因上次裁決日未能進到正庭看望黎智英，因此她9日凌晨就來佔位，成為隊伍首位。該民眾表示，雖然要等數天會很辛苦，但開心將可以進入正庭見到黎智英，希望他沒有事，「我哋真係咁多年睇到，（黎）真係冇錯嘅。（我們這麼多年來親眼看到，（黎）確實是沒有錯的。）」她希望可以看到黎獲釋的一天，「人有期望你就有希望，有希望就有現實，有現實就開心喇！冇事！（人只要有期望，就會有希望；有希望就會有現實；有了現實就會開心了！沒事！）」
不少民眾像她一樣擔心「排隊黨」出動，擋住真正想旁聽、關心此案的民眾，而提早三四天來排隊。報導指，一名化名為Truth Wong的民眾表示，她認為黎智英面對的是冤獄，見他身體變差、變瘦，「見到佢中途係病嘅、咳嘅、心臟唔舒服嘅，都要夾硬強迫佢繼續開庭，覺得好唔人道。（看到他在庭審過程中生病、咳嗽、心臟不適，卻仍然被硬性強迫繼續開庭，覺得非常不人道。）」對於政府反駁指黎智英得到適切照顧，她指庭上見到的是黎身體會顫抖，也不夠精神。
黎智英與8被告將陳情
根據先前報導，黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀刊印煽動刊物罪，等於三罪罪名全成立。根據香港具爭議性的《國家安全法》可能面臨終身監禁，預計將於明年初判刑。
黎智英案件共有9名被告，除黎智英外，前壹傳媒行政總裁及蘋果日報社長張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平），已在2022年承認串謀勾結外力危害國安罪；而「重光團隊」成員李宇軒和陳梓華則於2021年承認串謀勾結外力危害國安罪。
