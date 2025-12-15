黎智英案今判決 王婉諭：中共統治下香港已無新聞與司法自由

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

香港《蘋果日報》創辦人黎智英因涉嫌違反《港版國安法》一案，今（15）日遭法院判決有罪。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，這起判決再次證明，在中共統治之下，香港的民主、法治與自由，早已被徹底摧毀。

王婉諭指出，黎智英已遭關押長達五年，法院今日正式宣判，認定其「串謀勾結外國勢力罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等三項罪名全部成立，刑期雖尚待裁定，但最高可判處無期徒刑。

她表示，整份判決書長達855頁，但內容卻宛如身處平行時空，荒腔走板、令人震驚。在判決所描繪的世界中，黎智英彷彿具備影響各國政府與軍隊的能力，足以顛覆中共政權，因此被認定犯行重大。

王婉諭指出，實際檢視判決所列證據，卻薄弱到令人難以置信。所謂「勾結外國勢力」，僅是黎智英與美國前副總統彭斯、前國務卿龐培奧、前眾議院議長裴洛希的合照；而所謂「串謀勾結」，不過是黎智英與友人、顧問之間針對政治局勢的討論與建言。

王婉諭進一步表示，判決中指稱的「利用台灣對抗中共」，僅是黎智英與施明德會面，以及透過江春男向時任總統蔡英文提供國政與國防政策建議；至於「發布煽動刊物」，內容也僅止於《蘋果日報》針對《逃犯條例》、批評中共治理、批評時任特首林鄭月娥，以及支持反送中運動的專欄與報導。

王婉諭強調，歸根究柢，黎智英真正被定罪的原因，只是因為他批評中共、反對中共。僅僅因為如此，《蘋果日報》就被指為煽動刊物，黎智英也被羅織成勾結外國勢力的罪犯。她指出，黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由，這場審判清楚顯示，在中共統治之下，根本不存在新聞自由、言論自由與司法獨立，任何人都可能成為下一個黎智英。

