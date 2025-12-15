黎智英案今宣判 最重恐被囚終身...今百人法院外排隊等旁聽

香港壹傳媒創辦人黎智英。（圖／美聯社）





香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》的案件，將於今日上午10時在西九龍裁判法院宣判。司法機構早前宣布，除正庭外，將另設7個延伸法庭，合共提供逾500個旁聽席；另設116個記者席，顯示黎智英事件備受關注

上周五（12日）顯示裁決日期後，已有逾20家傳媒在法院外排隊輪候領取旁聽籌號，亦有市民於周末期間到法院外放置凳仔或字條，希望爭取正庭約50個公眾席位之一。

開庭前約兩小時，已有逾百人在庭外排隊等候入場，當中逾80人於西九龍法院大樓外輪候旁聽。警方加強現場部署，多輛警車及「劍齒虎」裝甲車在法院外戒備，並劃設指定範圍供傳媒採訪。

現年78歲的黎智英面對三項指控，其中他與壹傳媒旗下三間公司，被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。

黎智英另因涉及「反送中」運動相關案件，被加控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，指其在《港區國安法》生效後，請求外國對香港或中國實施制裁。

被控公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。相關國安法罪行一旦罪成，最高可判處終身監禁。

該案件由香港高等法院審理，三名國安法指定法官分別為杜麗冰、李運騰及李素蘭。整起案件從2023年12月中旬開審，借用西九龍法院進行聆訊，歷經約90天舉證，今年8月底完成結案陳詞，整個審訊歷時156天，預計今天宣判需要約一小時的時間。

黎智英於2020年8月首次因涉嫌違反國安法被捕，同年12月起被還押至今，已被關押超過五年。案件審理期間持續引起國際關注。

