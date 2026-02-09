黎智英案今日判刑： 黎智英判囚20年

[AFP via Getty Images]

78歲的《壹傳媒》創辦人黎智英被控告中國《香港國安法》案件，包括「串謀勾結外國勢力」等案罪成，判囚20年。

其餘認罪的被告包括六名《蘋果日報》 高層員工、「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華則分別判囚6年3個月至10年不等。

黎已還押逾5年，其餘8人則還押逾4年。今次是香港首宗「勾結罪」審，案件於2023年12月開審，審訊歷時156日，由三名國安法指定法官審理。

去年12月中，黎被裁定「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」等三項罪名全數成立，上月中進行求情，至香港時間2月9日早上10點（格林尼治時間 0200）判刑。

2020年8月10日，黎智英在2020年8月10日於香港家中被捕後，警方在其位於香港的《蘋果日報》總部對其進行搜查。 [Getty Images]

各被告刑期

根據《港區國安法》第29條，勾結罪可囚3年以上至10年以下，「罪行重大」者可判囚10年以上至終身。

以下為星期一（2月9日）法庭宣判的刑期：

黎智英：20年

《蘋果》員工

行政總裁張劍虹：6年9個月

前《蘋果》副社長陳沛敏：7年

總編輯羅偉光：10年

執行總編輯林文宗：10年

主筆馮偉光（盧峯）：10年

主筆楊清奇（李平）：7年3個月

「重光團隊」成員

「12港人」之一李宇軒：7年3個月

報稱律師助理的陳梓華：6年3個月

2月9日，一輛相信是載著黎智英的囚車抵達香港西九龍裁判法院大樓。 [Reuters]

在正式宣判前，各名被告陸續到場，黎智英身穿白色外套、戴著黑色眼鏡現身，就座前雙手合十，並向公眾席微笑，其妻子李韻琴揮手回應。

他就座後，轉身向《蘋果》員工等被告打招呼。獲悉刑期達20年後，黎智英點頭，臉上保持微笑。公眾席傳來飲泣聲，多名《蘋果日報》前員工聞訊後流淚。

黎智英及多名被告在宣判後平靜離開法庭，臉上幾乎沒有表情。只有馮偉光試圖停留片刻，與旁聽席上的公眾進行眼神交流。

整場宣判歷時僅約10分鐘。

散庭後，李韻琴在庭外哭泣，有公眾人士互相擁抱大哭，又表示「無辦法」。

在本案中，首項控罪為串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎智英和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層原本亦被控該罪，獲存檔法庭。

第二項控罪為串謀勾結外國勢力罪，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層於還押逾一年後、2022年11月承認該罪。

第三項控罪亦為串謀勾結外國勢力罪，黎經審訊後被裁定該罪成立，另李宇軒和陳梓華於2021年8月承認該罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英在1995年創辦《蘋果日報》。 [MIKE CLARKE/AFP via Getty Images]

案件上月求情時，庭上除了提及被告個人背景、健康狀況，另一焦點為量刑原則。法庭將如何考慮 8 名認罪被告的刑罰分級，會否因應有被告作供等因素，引用《國安法》第 33條額外減刑，是判刑焦點所在。

黎智英是《香港國安法》實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的人士。判詞指，黎長年對中國心懷怨恨，又指他無論在《國安法》生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台。

案件在上月中進行求情，提及黎智英的健康狀況。

控方指黎健康正常，又指單獨囚禁是黎的意願。辯方則表示，黎還押期間體重一度下跌 11 公斤，不能再稱為「肥佬黎」。辯方指，黎年長加上單獨囚禁，會讓其獄中生活更艱難，惟官質疑這是黎的選擇。另據悉，黎與親友均沒呈交求情信。

[South China Morning Post via Getty Images]

公眾人士旁聽

早於2月5日下午，已有傳媒機構率先安排人手在西九龍法院大樓外輪候傳媒旁聽，消息曝光後有公眾人士陸續到場排隊旁聽。至2月6日早上，司法機構正式公佈案件於2月9日早上10時判刑，預料需時一小時。

2月9日早上，據BBC中文記者所見，有約百名人士在法院門外排隊。與過去的安排相比，警方進一步加強對媒體的控制，禁止記者接近排隊人群，亦有截查公眾人士的隨身物品。

多名親友到場旁聽，包括：黎智英妻子李韻琴、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前《立場新聞》總編輯鍾沛權、前《蘋果日報》採訪主任蔡元貴、香港記者協會前主席岑倚蘭及政治漫畫家尊子。

香港西九龍裁判法院外，有巿民在判刑前幾日開始徹夜排隊輪候，希望到法庭聽審。 [MARTIN YIP/BBC NEWS CHINESE]

英國、瑞士、德國，加拿大、歐盟等領事館代表已進入法院。其中，英國駐香港及澳門總領事戴偉紳（Brian Davidson）指，英國首相施紀賢早前會晤國家主席習近平時曾提及黎智英案，英方會在案件判刑後發表聲明。警務處國家安全處總警司李桂華亦有到場。

有排隊輪候的公眾人士吳小姐向BBC中文表示，曾多次到場，感覺難過，「香港淪落到這樣的地步」，她表示在場有「排隊黨」，指他們「完全不知道聽什麼」，「在（法庭）裡面睡覺玩手機」，認為是「有策劃、有資源、有安排、有劇本」。