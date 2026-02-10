黎智英案傳達給台灣的訊息！ 沈榮欽：證實一國兩制是個不折不扣的謊言

黎智英因違反港區國安法，昨日被香港法院判處20年有期徒刑。（本刊資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反港區國安法，昨（9）日被香港法院判處20年有期徒刑。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（10）日發文說，「黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言」。

黎智英遭判20年無異於死刑 但原因是什麼？

「世道多舛，小丑橫行」，沈榮欽今天發文說談黎智英案。他表示，黎智英等 9 人遭到香港法院認定，違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，判處黎智英有期徒刑20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。

沈榮欽表示，問題是黎智英既沒有勾結外人陰謀造反，也沒有採取行動推翻政府，那麼他被法院判刑的犯罪證據為何？原來是因為創辦蘋果日報、支持民主運動，以及要求西方國家對中國和香港政府的鎮壓實施制裁。

黎智英案傳達給台灣的訊息？

沈榮欽說，在西方領袖相繼訪中之際，習近平不理會川普等西方領袖的呼籲，執意對黎智英重判，正是算準西方的軟弱，《華爾街日報》在社論直言，北京向台灣傳達明確訊息，那就是中共統治下的生活是什麼模樣。

沈榮欽說，黎智英已經78歲，又患有糖尿病與高血壓，判刑20年與死刑無異，其實也是判了一國兩制的死刑。他認為，鄭麗文等紅統人士對一國兩制向來有所偏好，但是在當選國民黨主席後，絕口不提一國兩制，為了對抗民進黨拉攏「中華民國」、強調兩岸互不隸屬的立場，鄭麗文改用兩岸都是「中國人」反制，希望能夠拉攏傳統藍營支持者。

黎智英案證實「一國兩制」是不折不扣的謊言

沈榮欽指出，在整肅軍方、內部動盪之際，習近平也藉由黎智英案向中國人畫下紅線，藉此警告因經濟下行而日漸不滿的中國人心，加大維穩力量。

沈榮欽說，黎智英不幸在一個價值外交日漸消沉的時代遭到重判，也讓小丑橫行。例如香港保安局長鄧炳強抨擊黎智英令全港市民受無盡苦難創傷，讚美法官重判維護香港的核心價值。

沈榮欽指出，事實上，鄧炳強長期和中共黑幫人士交好，雨傘運動時，他甚至容許黑幫人士對香港市民施暴，包庇和縱容黑社會與犯事警員，靠著暴力鎮壓舔共，一路高昇至警務處長，成為美國以「違反人權」為名制裁的少數香港官員之一。如今世道多舛，小丑居廟堂之上，英雄成為階下之囚，令人不勝唏噓。

「黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言」，沈榮欽說，小草對於獨裁政權的想像，已經不僅是天真無知，更是對民主制度的傷害。任何台灣人對中共的幻想，越早清醒對台灣越有利。

