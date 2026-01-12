黎智英案再開庭！今「求情」程序首登場 150人漏夜守候

即時中心／林韋慈報導

壹傳媒創辦人黎智英上月遭裁定串謀勾結外國勢力、煽動3罪成，並與另外8名被告續還押至今（12）日處理「求情」（mitigation），香港法庭從周五開始就已有人排隊等待入內排聽，今早約有150人排隊，早上10點正式開庭，截至中午尚未結束。黎智英的妻子李韻琴、前《蘋果》副社長陳沛敏的丈夫鍾沛權，以及多國領事代表都先後抵達法院。





根據香港媒體《法庭線》報導，多名前《蘋果日報》員工到場排隊旁聽。曾在《蘋果》任職逾10年的Y小姐表示，自己過往也曾到庭旁聽案件，汲取上次裁決日「一位難求」的經驗，得知「一定有很多人來」，因此早在上周五（9日）已到場排隊。她坦言，連續數晚通宵等候相當辛苦，「入夜後比較難忍受，睡覺與坐都不太舒服」，但相較於被告所面對的處境，通宵排隊「只是小事」。她希望今日能進入庭內，「起碼可以遠遠給點支持」，也盼望各多位被告能夠保重，「希望大家都可以在可見的將來歸家、團聚」。

另一名前員工記者A小姐，她曾在《蘋果日報》任職約5年，形容黎智英為人幽默，平日於走廊遇到任何人都會主動打招呼、點頭致意。她回憶，黎在《蘋果》最後的日子裡，「都好清楚自己接下來會怎樣，甚至是不會被放出來」，但他仍不忘向員工致謝，直言「《蘋果》有今日，都是因為你們」。

A小姐續指，「好謝謝黎先生以身教告訴我，『人』是怎麼樣做...從他身上讓我覺得，為何一個人可以這麼偉大。」她表示，即使自己沒有繼續從事媒體工作，仍十分感謝《蘋果》帶給她對「人的價值」的體會。她最後指出，《蘋果》停刊令人感到傷心，但仍有許多舊同事留在香港、繼續從事媒體工作，「大家都在想方法繼續生活，做自己要做的事」。

前香港東區區議員陳榮泰亦到場旁聽。他表示，過去一直關注黎智英案的審訊，但這是首次在法院外通宵輪候旁聽籌。他透露，自上周五中午已到場，形容與隊伍中最早的20人猶如「旅行團」，「4日3夜都在這裡，不過沒辦法洗澡」。陳榮泰指出，自己不惜通宵排隊，是因為「如果我不來，就會讓『排隊黨』多一個機會」。

截至目前，首日「求情」程序尚未結束，庭外已再有逾50人排隊等候明日旁聽庭。香港法庭預留共4天時間處理黎智英一案的求情程序。

