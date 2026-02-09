黎智英案刑期將宣判／黎恐面臨終身監禁 民眾帶蘋果鑰匙圈排隊被抓
編譯張渝萍／綜合報導
摘要
香港壹傳媒創辦人黎智英等9人的國安案，今（2/9）上午10時將被判刑。此案為香港最受矚目的國家安全案，尤其隨著黎智英身體狀況欠佳，外界要求釋放這名長期反共的民主派媒體大亨的呼聲日益高漲，讓該案關注度更高。
現年 78 歲的黎智英自 2020 年 12 月起被關押，至今逾 5 年。張劍虹、陳沛敏等 6 名《蘋果》高層，以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華則先後被起訴，已被關押逾 4 年。8 人先前各承認一項串謀勾結外國勢力罪，當中 5 人以從犯證人身分作供。
這次刑期宣判最糟結果恐讓黎智英面臨終生監禁，因他否認所有指控，並在法庭上表示自己是被北京迫害的政治犯，年初他與家屬也未提出求情信。
不少關注此案的民眾早在上周四就開始排隊，就為了看黎智英一面，到周日晚上已有60人，不少人為了保暖，披毛毯、錫紙蹲、躺路邊；然而，現場維安嚴密，也有不少潛規則，例如有市民下雨時撐黃傘被要求收傘、警員搜查排隊人士的物品，周一凌晨時一名女子疑似被員警以「帶有蘋果日報鑰匙圈」為由抓走。
黎智英案九人今將判刑
綜合路透與港媒「法庭線」報導，黎智英與六名蘋果高層，以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華，將在今日（2/9）上午10時被宣判刑期，判刑標誌着這宗法律糾紛歷時近五年即將告一段落。
已停刊的《蘋果日報》創辦人黎智英去年被裁定兩項「串謀勾結外國勢力」罪名及一項「發布煽動刊物」罪名成立。他於2020年8月首次被捕。
多國領袖批評黎智英受關押一事，包括美國總統川普及英國首相施凱爾（Keir Starmer），再次凸顯中國接管香港，並在2019年大規模民主抗議「反送中運動」後，新立的香港《國安法》打壓香港自由民主的力道有增無減。
現年78歲的黎智英如今面臨終身監禁的可能。他否認所有指控，並在法庭上表示自己是遭北京迫害的「政治犯」。
黎智英與8人已被關押多久？
黎智英是2020年12月起再度被關押且被拒絕保釋後，至今已被關超過1800個日子（逾5年），其他人包括蘋果高層張劍虹、羅偉光、陳沛敏、林文宗、馮偉光、楊清奇都被關押超過1600天，而「重光團隊」的陳梓華與李宇軒則分別為1800天與1700天。
黎智英被控何罪？
黎智英於2025年12月被裁定串謀勾結外國勢力及串謀刊印煽動刊物罪，三罪罪名全成立。高院《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰在判詞指，黎長年對中國心懷怨恨，指他無論在《國安法》實施前後，唯一意圖是尋求中共倒台，又指在《國安法》後，雖然黎請求制裁時變得含蓄及隱晦，他的意圖依然如故。
案件求情時，提及黎智英的健康狀況。控方指黎健康正常，又指單獨囚禁是黎的意願。辯方則指，黎還押期間體重一度下跌 11 公斤，不能再稱為「肥佬黎」。辯方指，黎年長加上單獨囚禁，會讓其獄中生活更艱難，但法官稱這是黎的選擇。另據悉，黎智英與親友均沒呈交求情信。
六名《蘋果》高層被控何罪？
《蘋果》6名高層2022年認罪，根據他們同意的案情，黎智英與被告定期召開「飯盒會」，討論《蘋果》的出版政策、給予指示，又指《蘋果》在反修例運動及疫情期間，發布超過 160 篇煽動性刊物，內容針對中共及港府，呼籲市民參與示威，提倡「攬炒」（玉石俱焚）方式抵抗中央。
辯方求情時指，《蘋果》高層角色輕微、有限，盼法庭裁定屬較低刑罰分級。如法庭不接納，也希望可採納「罪行重大」最低刑罰、即監禁 10 年為量刑起點，並因應被告認罪、作供等，引用《國安法》第 33 條額外減刑。
「重光團隊」陳、李被控何罪？
2019年重光團隊成立，黎智英與助手Mark Simon 被指是幕後主腦。案情指，陳梓華為中間人，代表黎傳達指示，李宇軒與劉祖廸則擔任重光團隊前線核心人物，負責運作重光團隊成、發表評論、文宣及文章、組織示威活動及進行國際游說。
辯方求情時指，陳的角色僅傳遞黎的想法，又指其家人被跟蹤、騷擾，而他在作供過程承受沉重壓力。李則並非主腦，行為不涉暴力，兩人證供獲法庭接納，應可獲 50% 刑期扣減。
民眾上周四開始排隊
數十名黎智英的支持者連續數日排隊，只為爭取進入法庭旁聽。現場部署了大量警力，包括警員、緝毒犬，以及裝甲車和炸彈處理車等警用車輛。
64歲、名叫Sum的男子自上周四（2/5）起開始排隊。他說：「我覺得黎先生是香港的良心。他為香港人發聲，也為中國內地許多冤案以及民主發展發聲。所以，我寧願花幾天時間睡在這裡，犧牲一點自己的自由，也不願看到他被關在裡面。」
然而現場問題眾多，包括排隊登記混亂，讓不少民眾重新排隊，以及下雨時不得撐黃傘，有民眾因此被要求收傘。
而今清晨 4 時許，據現場人士指，當一眾排隊人士仍在入睡時，警方突然收緊排隊人士的出入限制，前去廁所者一律被搜身。一名已露宿 4 夜 3 日的巿民，疑被警員以其身上有《蘋果日報》鑰匙圈為由，遭拉上警車。
據悉，該巿民先前曾接受記者訪問，投訴排隊黨有頭目向排隊人士拍照，以及曾發表有關警方取消排隊人士排隊資格的言論。
黎智英將面臨終身監禁？
黎智英的家人、律師、支持者及昔日同事警告，由於他患有心悸及高血壓等健康問題，他可能會死於獄中。
根據《國家安全法》的量刑指引，被認定為「主謀」、涉及與外國活動人士、政治人物等接觸，並遊說外國對香港及中國實施制裁的黎智英，可能因「情節嚴重」而被判處最嚴厲的刑罰級別，即十年至終身監禁。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英的審訊從一開始就是一場鬧劇，顯示出對本應保障新聞自由的香港法律的徹底蔑視。」
北京則表示，黎智英獲得了公平審訊，並強調在《國家安全法》之下，所有人一律平等，該法已恢復香港的秩序。
