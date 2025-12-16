黎智英案判決書提及川普近200次 紐時：川普應兌現救人承諾

美國華府記者會上擺放的聲援黎智英商品。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英週一（12/15）遭香港國安法法官判處三項罪名成立。美國總統川普表示，他已向中國國家主席習近平提出釋放黎智英的要求。《紐約時報》週一刊登一篇投書文章指出，川普曾在競選期間說大話，稱釋放黎智英「是很簡單的一件事」，而他應該兌現這項承諾。

川普週一在白宮被問及黎智英判決一事時，他說：「我覺得很遺憾。我和習主席說過這件事，我要求考慮釋放他（黎智英）。他狀況不好。他年紀越來越大且狀況不佳。所以我提出這項請求。看看會發生什麼事吧。」

川普並未說明他是何時向習近平提出釋放黎智英的要求。但他和習近平今年10月底在南韓舉行的「川習會」結束後，川普當時對外表示曾在會議上提及黎智英。

美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）透過聲明批評中國，企圖藉著國安法打壓支持言論自由和基礎人權的異議人士。盧比歐呼籲香港當局以人道考量釋放黎智英。

「彭博新聞」報導指出，香港國安法法官週一發布的856頁判決書中，提及川普姓名近200次。報導還說，川普曾多次誓言「會竭盡一切」救出黎智英。

《黎智英傳》作者祁福德（Mark Clifford）週一投書《紐約時報》表示，黎智英是繼劉曉波之後，影響力最大的異議人士，「黎智英週一的判決是對香港民權的重大打擊。對美國和西方民主國家來說，這是一場關鍵考驗，看看他們是否會挺身捍衛他們所宣稱珍視的價值。」

祁福德在文中指出，川普去年在競選期間曾表示，要讓黎智英獲釋是一件「很簡單的事」，「川普應該兌現這項豪語，善用全球對黎智英的支持浪潮，以及他和習近平暫停貿易戰後，美中關係所出現的緩和氣氛」。

他呼籲即將在下月赴中國訪問的英國首相施凱爾和預計4月訪中的川普，警告北京，若黎智英持續身陷囹圄，將損害雙方關係。

祁福德還說，施壓對北京來說一定可發揮效果。川普和其他西方領袖可說服習近平，釋放黎智英可讓中國恢復香港的法治形象，重回全球頂尖金融中心地位。

