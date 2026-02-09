黎智英案宣判在即！恐因「情節嚴重」被判終身監禁

香港媒體大亨黎智英。（圖／達志／美聯社）

香港媒體大亨黎智英將於9日在涉及國家安全的案件中接受宣判。這名長期批評中國共產黨的知名人士目前健康狀況不佳，外界要求釋放他的呼聲日益高漲。黎智英的家人、律師、支持者與前同事警告，他可能會死在獄中，因為他患有心悸與高血壓等健康問題。

據《路透社》報導，黎智英是已停刊的《蘋果日報》創辦人，他因2019年香港反送中事件，於去年12月15日被裁定2項串謀勾結外國勢力罪名成立，以及1項發布煽動刊物罪名成立。他最早於2020年8月被捕。

黎智英的處境受到全球領袖批評，包括美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）。現年78歲的黎智英如今面臨終身監禁的可能。對此，他否認所有指控，並在法庭上表示自己是遭北京迫害的「政治犯」。

根據知情人士透露，施凱爾上月在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤時，曾詳細提出黎智英1案。英國國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）與中國外交部長王毅亦在場。

施凱爾在結束訪問後向英國國會表示：「我提出了黎智英的案件，並呼籲釋放他。相關討論將持續進行，外交大臣也正與黎先生的家屬保持聯繫。」

川普也曾在去年10月與習近平會面時提及黎智英案。多名西方外交官向《路透社》表示，針對釋放黎智英的談判，可能會在判刑後正式展開，並取決於黎智英是否提出上訴。

65歲的黎智英支持者表示：「我最擔心的是他的健康。我希望他與家人能夠得到平安。」在宣判前夕，數十名支持者連日排隊守候法院外，有人甚至攜帶睡袋與露營裝備。

根據《香港國安法》量刑指引，法院認定黎智英為串謀與外國活動人士、政治人物等接觸並促請外國對香港與中國實施制裁的「主腦」，其罪行被視為「情節嚴重」，可能落入10年至終身監禁的最高刑罰區間。除黎智英外，6名前《蘋果日報》高層、1名社運人士及1名法律助理亦將一併被判刑。

對此，總部設於美國紐約市的非盈利團體「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英的審判從一開始就是1場鬧劇，顯示出香港本應保障新聞自由的法律被完全蔑視。」

然而，北京方面則表示，黎智英已獲得公平審判，所有人都在《香港國安法》下獲得平等對待，該法律已恢復香港秩序。

