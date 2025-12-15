黎智英案宣判／台港前員工隔岸守結果：歷史會還公道、榮幸為他工作

記者張渝萍／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英的國安案今（15日）宣判，三罪罪成，預計明年宣布刑期。而今日宣判引來不少《蘋果日報》前員工旁聽。根據港媒《庭刊》與BBC報導，員工們對於黎智英仍念念不忘，也都擔心他逐漸惡化的健康狀況。

在台灣，不少前台灣《蘋果日報》員工雖無法到場，也都守在螢幕前關注黎案，並稱雖對結果不意外，「但相信歷史會還給他公道」。也有前員工認為，黎智英已完成他想做的事，應該要給他掌聲，為他開心。

廣告 廣告

根據子女受訪與陳情內容，黎智英的健康狀況相當差。（圖／翻攝畫面）

前港蘋員工大清早排隊

《庭刊》報導，早上6時許已有近百名民眾排隊，其中一人正是在香港《蘋果日報》工作逾20年的阿張（化名），她指黎案已拖延將近5年裁判，雖然心裡清楚結果不會太好，但今天宣判總算「有個了結」，也代表其他被關的同事「可以早日出嚟（可以早日出來）。」阿張認為，這樣對黎智英和同事都好。此外，她也得知黎智英身體狀況變差，希望能在庭內看他一眼。

阿張當時與其他老同事一起排隊等候旁聽，回憶起黎智英這位前老闆時，她大讚：「作為一個老細，我覺得佢對員工好好啦（作為一名老闆，我覺得他對員工非常好）」，並大笑指《蘋果》是「全香港最好福利嘅媒體。（全香港福利最好的媒體）」。

根據BBC報導，曾在香港《蘋果》工作4年直到報社被解散的的員工王先生，同樣也是一大早6時便到達法庭外等候。王先生稱，他在過去案件審訊的時候也有前往旁聽，他稱自己也認識其他同案已認罪被告，「有些人我都過去幾年也有探監，希望他們可以盡快恢復自由。」

王先生對於裁決及判刑的結果並不樂觀，「不會期待有什麼寬大的判刑，他（黎智英）可否盡快恢復自由是看更高層次的政治。」

前台灣蘋果員工守螢幕直播

而在台灣，不少前《蘋果日報》員工也都非常關注黎智英案，為前老闆聲援。三名仍在新聞業的前員工向記者表示，他們雖不意外判決，但仍為黎智英所做感到驕傲。

不少香港與台灣的前《蘋果日報》員工也都非常關注黎智英案，為前老闆聲援。資料照片

前台灣《蘋果日報》員工徐小姐相當關注每次黎智英案的進度，這次宣判也是守在螢幕前。她說：「雖然是預料中的結果，但還是很傷心，也很憤慨。但我相信歷史有天會還黎智英公道。」

前員工盧小姐稱，「黎智英被判有罪是意料之中，他已經78歲，加上拒絕認罪的態度，可以預期量刑不會太輕。想到前老闆很有可能老死獄中，令人不勝唏噓。」

另一名前員工Mark則認為，在全世界眼裡，黎智英就是很純粹守護自己的家鄉。儘管不少前員工對判決感到難過，但Mark認為，「不管他是否能出獄一點也不重要了，最重要的是他已經做到他最想要的事，我們該給他一個掌聲。」他也表示，自己很榮幸能在黎智英底下工作過，能為他工作感到很驕傲。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

更新／黎智英三罪罪名全成立、明年初判刑 黎態度淡定

備受矚目！黎智英國安案明宣判 法庭加開7延伸庭、可多容納449人旁聽

遭關逾1800天！指甲轉綠脫落、牙齒蛀爛 子女憂黎智英健康狀況惡化

一文看懂／黎智英國安法案結辯 雙方如何辯論「串謀勾結外國勢力」

