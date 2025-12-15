黎智英案宣判／律師：黎是香港歷史縮影 各組織紛斥中共假審判、真噤聲

編譯張渝萍／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英案今（15日）因國安法案被關押超過1800天，西九龍法院今（15日）就此案宣判，裁定黎智英串謀勾結外國勢力及串謀刊印煽動刊物罪，等於黎被控的三罪罪名全成立。預計明年初宣判刑期。

而這場審判結果也引來大量批評與對黎智英的聲援。

壹傳媒創辦人黎智英案今（15日）宣判，被控三罪全罪成，明年初將宣布刑期，恐面臨無期徒刑。資料畫面

黎智英人生就是香港歷史縮影

黎智英的審訊，是針對香港高知名度民主派人士、涉及2019年抗爭運動的最後幾起未結國安案件之一。數以百計的社運人士、律師與政治人物在這場運動後被告入獄，或被迫流亡海外。但很少有人能像黎智英一樣，引起如此巨大國際關注。他的一生與事業，與香港踉蹌地走向民主、最終崩塌的歷史緊密交織。

廣告 廣告

有律師就表示：「他的人生軌跡，反映了香港本身的歷史。」

這項判決引來不少人權組織抗議。

人權觀察：虐黎智英只為殺雞儆猴

人權觀察（Human Rights Watch）表示，黎智英在「虛構指控下、經歷五年單獨囚禁後被定罪」，這是殘酷又踐踏司法公義的判決。

人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在聲明中表示，中國虐待黎智英的行為，就是要噤聲所有批評共產黨的人。並呼籲外國政府應該對黎智英審訊這場司法鬧劇作出回應，施壓要求撤銷案件並立即釋放他。

無國界記者：新聞自由隨著裁決被粉碎

無國界記者（Reporters Without Borders）表示，對黎智英「非法（unlawful）定罪」感到震怒，並稱：「這只會進一步顯示該地區新聞自由正急劇惡化」。

無國界記者在聲明中指出，受審的不僅是個人，還是新聞自由本身。這項自由已隨著裁決被粉碎，「《蘋果日報》創辦人象徵了香港獨立新聞工作者的勇氣，這項宣判碾碎了他們僅存的空間。」

聲明還呼籲民主國家應立即行動，否則黎智英將死於獄中，也向中國政權發出明確訊號「可以肆意輸出威權模式、違反國際法，卻不需承擔任何後果」。

黎智英的人生宛如香港歷史縮影，跌跌撞撞走向民主，接著一夕間崩塌。資料畫面

國際特赦組織：裁決是香港新聞自由的「喪鐘」

國際特赦組織譴責黎智英被定罪「令人沮喪」，並表示這是「香港新聞自由的喪鐘」。國際特赦組織稱，在香港，新聞工作的基本工作已被重新定義為犯罪。

該組織中國區主任布魯克斯（Sarah Brooks）指出，裁決顯示香港的國安法律並非為了保護人民，而是「為了讓他們閉嘴」。布魯克斯稱黎智英為「良心犯」，並要求立即釋放他。

聲明指出，這項裁決不僅是針對個人，而是香港系統性打壓言論自由的最新一步。

保護記者協會：「假審判」是可恥政治迫害

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）痛斥黎智英的裁決為「假審判」，並呼籲立即釋放他。

該組織亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「這場假審判是可恥的政治迫害。」她稱，黎智英唯一的『罪行』，就是經營一家報紙並捍衛民主。

馬麗怡也指出，隨著時間一天天過去，黎智英因健康狀況惡化而死於獄中的風險不斷上升，「他必須立即與家人團聚」。

國際新聞協會：香港法院已被武器化

國際新聞協會（International Press Institute, IPI）表示，黎智英的定罪「顯示香港法院已被武器化，用以摧毀獨立新聞與異議聲音」。

國際新聞協會執行董事葛里芬（Scott Griffen）在聲明中指出：「黎智英非人道的監禁，赤裸裸地揭示中國當局為了噤聲獨立資訊與思想，願意做得多超過。」

他指出，儘管多年來承受殘酷對待，他對新聞自由的堅定承諾，使他成為全球媒體社群的重要象徵。最後呼籲釋放黎智英。

國際新聞協會在今年10月將黎智英評選為「2025年世界新聞自由英雄」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

黎智英案宣判／台港前員工隔岸守結果：歷史會還公道、榮幸為他工作

更新／黎智英三罪罪名全成立、明年初判刑 黎態度淡定

備受矚目！黎智英國安案明宣判 法庭加開7延伸庭、可多容納449人旁聽

遭關逾1800天！指甲轉綠脫落、牙齒蛀爛 子女憂黎智英健康狀況惡化

