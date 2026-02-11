黎智英案成「一國兩制」終極樣本 外媒：北京拿香港替台灣走一遍劇本

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港傳媒大亨黎智英遭重判，在國際專家眼中，這不只是單一司法案件，而是一場針對台灣設計的「制度試驗」正式宣告失敗。美國《時代》雜誌(TIME)分析指出，這場判決向全球傳遞了清晰訊號：北京已完成在香港的「司法定型」，將當初為台灣量身打造的「一國兩制」，轉化為徹底的政治清算工具。

香港成「一國兩制」對台試驗場

《時代》報導指出，所謂的「一國兩制」架構最初是中共前領導人鄧小平專門為台灣所設計，隨後才應用在香港。香港自由基金會主席克利福德(Mark Clifford)對該刊直言：「北京拿一套本來要給台灣的模式在香港試行，現在我們都看到結果了。」他強調，北京已透過此案向台灣展示，一旦接受該制度，承諾的自治與自由最終將如何消失殆盡。

倫敦大學亞非學院(SOAS)中國研究所所長曾銳生受訪時則表示，黎智英遭重判，其子形容這對78歲的父親形同「死刑」。曾銳生分析，這場判決向台灣政府與人民確認，目前治理香港的模式「是台灣絕對無法接受的未來」。

《時代》觀察到，這項判決引發台灣政府高度警覺。總統賴清德與陸委會隨即發表譴責，直指《港區國安法》已成為政治迫害工具。報導認為，台灣官方的強硬立場，反映出北京試圖以香港作為「示範樣板」來誘引台灣的策略，在現實中已產生完全相反的效果。

報導總結指出，黎智英案的終局已成為地緣政治風險的「實證樣本」。對於台灣而言，這不再只是遠方的香港事務，而是北京未來可能對台操作的「實戰劇本演練」。這場判決正迫使國際社會重新思考，在中共統治下，任何關於自由與自治的政治承諾，最終都將演變為法律與制度上的徹底終結。

