黎智英案求情：控方稱「健康無異常及肥胖」，辯方指「多病獨囚過得艱難」
香港壹傳媒創辦人黎智英被控告中國《香港國安法》案件，法庭上月中裁定三項控罪包括勾結外國勢力和「串謀發布煽動刊物」等全部成立。
案件共涉及12名被告，包括3名公司被告，於今日（1月12日）開始求情，預計需時4天。出席聆訊者包括經審訊後定罪的黎智英，六名《蘋果》高層員工及「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華。
黎已還押逾5年，其餘8人則還押逾4年。勾結罪最高可以判處終身監禁，目前判刑具體日子待定。
英國、美國等國家、國際人權與新聞自由組織日前呼籲無條件釋放黎智英，中國駐港外交部駐港發言人稱香港法治「不容干涉」，稱「西方插手自取其辱」。
旁聽人士舉心形手勢
在多名獄警陪同下，9名被告現身犯人欄，除了黎智英外，還有早前已認罪的前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平）、「重光團隊」成員李宇軒及報稱律師助理的陳梓華。
多名涉案被告的家屬亦有出席，包括黎智英妻子李韻琴，以及陳沛敏丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權。多國領事館人員等亦先後抵達法院。
黎智英身穿米白色外套、綠色毛衣、黑色膠框眼鏡。羅偉光身穿深色西裝外套、陳沛敏身穿淺藍色外套米色上衣、張劍虹身穿深藍色羽绒外套。
有進入正庭的旁聽人士稱，正庭的42名公眾席均由「旁聽師」（經常到法庭旁聽的公眾人士）、蘋果日報前員工、親友使用。
多名旁聽人士在法官出現前，站立向犯人欄的被告揮手、並以雙手舉起心形手勢以示支持，隨即被法庭保安喊停。一些被告亦有揮手及以笑容回應。
黎智英面容消瘦、但神情平靜，亦有雙手合十及揮手，向公眾席及家屬席的親友微笑打招呼。
控方：黎智英健康穩定屬肥胖
代表控方的副刑事檢控專員周天行在庭上反駁外界對黎智英的健康狀況與單獨囚禁的說法。
控方透露，黎智英過去曾就不同的健康情況作出投訴，每日都有人監察其健康情況，控方展示一份懲教署關於黎智英的健康報告，稱黎的健康狀況穩定、無異常（unremarkable）。
對於外界有指黎智英體重減輕約10公斤，控方指黎的體重於2020年12月為80公斤，而2026年1月量度的體重為79.2公斤，BMI幾乎相同。控方稱，以亞洲成年人以言屬於「肥胖」（obesity、超重）。
就黎智英單獨囚禁的情況，控方透露是黎怕在囚室裡受其他人騷擾，強調黎出於個人意願之下提出單獨囚禁的要求。控方指，每個月都會檢視及向黎確認意願，另提及，還押期間黎享有《監獄規則》下的權利，包括維持社交接觸、領聖餐、收取刊物等。
在法官詢問下，代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻補充，黎對於他的獄中待遇沒有投訴。
彭耀鴻指，黎智英的健康情況並不理想，指黎患有高血壓、糖尿病及白內障等，加上長期進行單獨囚禁，本身會令其在獄中的生活更加艱難，而在兩種因素的結合下，會增加其在獄中的負擔（burdensome），「黎先生會比其他人經歷更艱難的時間。」
就著黎智英體重上的增加及減輕，法庭上也有著一些爭議。彭耀鴻指黎智英的體重在還柙期間曾由86公斤跌至75公斤，之後才增重4公斤。又指控方提供的80公斤體重或屬筆誤，後控方經確認後證實報告沒有錯誤。
在上月裁決後，BBC曾報導，黎智英家屬致函英國首相施紀賢（Keir Starmer），信中敦促他在今個月底與中國國家主席習近平會晤時，呼籲釋放黎智英。
流亡倫敦的黎智英女兒黎采告訴BBC指父親過去一年其「體重顯著下降」，「他患有糖尿病，並出現過去從未有過的心臟問題。他的指甲會變成灰紫色，有時會脫落，牙齒正在腐爛。」
香港政府其後發聲明，譴責報導不實，「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。」
12被告所涉控罪
在本案中，首項控罪為串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎智英和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層原本亦被控該罪，獲存檔法庭。
第二項控罪為串謀勾結外國勢力罪，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層於還押逾一年後、2022年11月承認該罪。
第三項控罪亦為串謀勾結外國勢力罪，黎經審訊後被裁定該罪成立，另李宇軒和陳梓華於2021年8月承認該罪。
案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。
黎智英是《香港國安法》實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的人士。判詞指，黎長年對中國心懷怨恨，又指他無論在《國安法》生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。
根據《港區國安法》第29條，勾結罪可囚3年以上至10年以下，「罪行重大」者可判囚10年以上至終身。
法庭今日亦處理陳梓華、李宇軒及張劍虹的求情，三人均確認維持認罪答辯及同意案情。辯方主要爭論各人在案中角色，分別以曾跟執法部門合作、頂證主腦黎智英及助手Mark Simon等因素，希望法庭減輕刑罰。
法庭將於明日繼續處理其餘同案被告的求情。
旁聽人士：提前三日通宵排隊
司法機構公布，正庭連同7個延伸庭共派發491張公眾籌。早於上周五（9日）中午，已有人在西九龍裁判法院外排隊。今早7時左右，庭外有約80人排隊輪候旁聽，警方在隊伍外拉起橙色封鎖線，增加傳媒採訪的距離。
排在隊伍首位、自稱「姨婆」的女士在周五凌晨約4點多已到達法庭外，為了能夠順利到正庭旁聽，她已與其他旁聽人士一同通宵排隊三個晚上。
「姨婆」向BBC中文表示，因上次裁決有大量疑似「排隊黨」前一天現身，導致一眾旁聽者無法進入正庭，故今次特地提前幾日到場排隊，希望能夠向黎智英表達支持。
近日天氣寒冷，仍在戶外排隊，她指不少排隊人士也感到寒意，「都辛苦的，有些人不太睡得著。」
《蘋果日報》前員工Ling（不願透露全名）則於周五約中午時間到達現場排隊，同是因應上次裁決日「排隊黨」導致無法進入正庭，於是決定通宵輪候，她稱期間不少熱心市民向一眾旁聽人士提供食物，她估計多名旁聽者應能順利進入正庭，形容是「氣勢如虹」。
她指，案中還有其他已認罪的被告也會出席求情，「幾位被告已經還押了四年，有些從認罪之後已經沒有上過法庭，我心裡面覺得，他們應會很想一出現在法庭，就會見到熟悉的臉孔⋯⋯如果在他們第一日上庭就可以出現（這個場景），那個意義就很大。」
前區議員陳榮泰也是周五到達現場，他指當天已得知有一些旁聽人士到場，「令到我覺得，如果真的有人出來，是可以堵截一些排隊黨。」他認為，大家的堅持是有成果，「起碼正庭都是同路人，而不是只有幾個。」
他指如果自己不出席，從而給予「排隊黨」機會，「那我會覺得有一些愧疚。」他稱這是自己第一次因旁聽而在街頭通宵排隊，「作為香港人，《蘋果》提供了這麼久自由的新聞給我們，我覺得都應該支持。」
