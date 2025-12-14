黎智英案涉香港國安法明宣判 恐被判囚禁終身
黎智英案涉香港國安法明宣判 恐被判囚禁終身
即時中心／徐子為報導
壹傳媒創辦人黎智英被指控涉嫌違反《港區國安法》案，將於明（15）日宣判。根據外媒報導指出，這場審判歷時156天，備受國際關注，外界將這場審判視為觀察香港司法獨立與新聞自由的重要指標。
78歲黎智英被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪，若罪名成立，最高可面臨無期徒刑。
黎智英自2020年12月被捕以來已被關押逾5年。檢方指控黎，利用《蘋果日報》，藉爭自由民主，與外國勢力勾結，意圖從事敵對行動。檢方在庭上列舉了黎智英與美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、前副總統彭斯（Mike Pence）等人會面紀錄，稱這就是勾結外國勢力的證據。
審訊過程中，法院已透露對黎智英的不友善訊號，國安法指定法官杜麗冰在庭上稱：「不愛政府本身沒錯，但如果你用某些邪惡手段（nefarious means）來做這件事，那就是錯的。」
而黎智英在獄中的身體狀況，備受各界關注，因為他的子女去探監後，發現黎智英的牙齒腐爛，指甲變色，而且明顯消瘦許多。歐盟駐中國代表團已要求中國，釋放數十名政治犯。中國外交部後來駁斥，說歐盟干涉中國內政。黎智英的兒子，也向英國首相施凱爾，及美國總統川普求援，希望他們能營救黎智英，不要讓他再受迫害。
原文出處：快新聞／香港新聞自由指標 黎智英明宣判！恐遭判囚禁終身
