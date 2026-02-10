黎智英案給台灣人的啟示？ 學者：一國兩制是不折不扣謊言

[Newtalk新聞] 香港高等法院昨日針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英等 9人 及前蘋果日報三家公司，涉犯港區國安法一案進行宣判，其中，黎智英遭判處 20 年有期徒刑，其餘 8 人分別被判 6 年 3 個月至 10 年不等。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（10）日直言，從黎智英案可證實，國民黨主席鄭麗文等「紅統人士」所醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言。

針對黎智英等人遭判刑，沈榮欽直言，黎智英既沒有勾結外人陰謀造反，也沒採取行動推翻政府，那麼他被法院判刑的犯罪證據為何？原來是因為創辦蘋果日報、支持民主運動，及要求西方國家對中國和香港政府的鎮壓實施制裁。

沈榮欽表示，在西方領袖相繼訪中之際，中國國家主席習近平不理會川普等西方領袖的呼籲，執意對黎智英重判，正是算準西方的軟弱。《華爾街日報》在社論直言，北京向台灣傳達明確訊息，那就是中共統治下的生活是什麼模樣。

他直言，黎智英已經 78 歲，又患有糖尿病與高血壓，判刑 20 年與死刑無異，其實也是判了一國兩制的死刑。而鄭麗文等「紅統人士」對一國兩制向來有所偏好，但是在當選國民黨主席後，絕口不提一國兩制，為了對抗民進黨拉攏「中華民國」、強調兩岸互不隸屬的立場，鄭麗文改用兩岸都是「中國人」反制，希望能夠拉攏傳統藍營支持者。

沈榮欽表示，在整肅軍方、內部動盪之際，習近平也藉由黎智英案向中國人畫下紅線，藉此警告因經濟下行而日漸不滿的中國人心，加大維穩力量。而黎智英不幸在一個價值外交日漸消沈的時代遭到重判，也讓小丑橫行。例如，香港保安局長鄧炳強抨擊黎智英令全港市民受無盡苦難創傷，讚美法官重判維護香港的核心價值。

他指出，鄧炳強事實上長期和中共黑幫人士交好，雨傘運動時，他甚至容許黑幫人士對香港市民施暴，包庇和縱容黑社會與犯事警員，靠著暴力鎮壓舔共，一路高昇至警務處長，成為美國以「違反人權」為名制裁的少數香港官員之一。如今世道多舛，小丑居廟堂之上，英雄成為階下之囚，令人不勝唏噓。

「黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言」，沈榮欽說，小草對於獨裁政權的想像，已經不僅是天真無知，更是對民主制度的傷害。任何台灣人對中共的幻想，越早清醒對台灣越有利。

