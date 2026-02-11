黎智英案陸委會批打壓自由人權 陸國台辦：反中亂港鐵證如山
香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法罪名，9日遭重判監禁20年。該案判決一出引發國際高度關切，台灣陸委會痛批大陸借國安名義打壓自由人權。對此，大陸國台辦11日表示，黎智英為「反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重」，「正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲」。
大陸國台辦11日舉行例行記者會。台灣《聯合報》提問表示，壹傳媒創辦人黎智英日前遭判20年。對此，台灣陸委會稱「大陸方面借國安名義打壓自由人權」，民進黨稱「這是香港民主最黑暗的一天」，陸委會主委邱垂正稱，「要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式」。大陸對此有何評論？大陸方面未來將如何在實行香港國安法的同時，消除外界對於自由、人權領域的疑慮？
大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，「我們堅決支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑」。
朱鳳蓮強調，「黎智英是反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重。民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂『民主自由』的幌子公然為其張目，攻擊抹黑『一國兩制』，再次暴露其企圖亂港謀『獨』、撈取政治私利的本性。正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。」
香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法罪名，9日遭重判監禁20年。大陸方面發佈《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調北京對香港特區的「全面管治權」，落實「愛國者治港」的原則，同時表示黎智英案是維護國安的判決，同時發佈截至1月已有98人依港版國安法被檢控、78人被定罪等。
