黎智英案 賴清德：中國形塑寒蟬效應阻國際挺台

（中央社記者葉素萍台北17日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，中國無論是對香港壹傳媒創辦人黎智英，或行政院政務顧問岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

香港壹傳媒創辦人黎智英被香港法院裁定違反國安法等3項罪名成立。中國外交部也宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問。

民進黨下午召開中常會，賴清德說，「國際人權日」剛過，人權是全球普世價值，卻看到近日中國對黎智英以國安法定罪，以及對岩崎茂實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

廣告 廣告

賴清德認為，無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德說，面對來自中國日益嚴重的威脅，會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。（編輯：萬淑彰）1141217