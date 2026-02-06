黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍

（中央社台北6日電）香港司法機構今天公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。昨天黃昏已有傳媒開始在法院外排隊輪候，之後陸續有市民到場通宵輪候，希望當天可以進入法庭內旁聽。

香港司法機構網站公布，法庭內設有491個公眾席，其中可以直接看到犯人欄內被告的正庭有42個，其餘則在設有聆訊直播的延伸庭。

據香港法庭線等網媒報導，司法機構公布黎智英案將於9日判刑前，昨天黃昏記者開始在法院外排隊輪候，之後陸續有市民到法院外排隊，希望能於9日進入法庭內旁聽。今天中午法院外已有約60人排隊，有市民帶睡袋等物品，準備通宵輪候至9日。

黎智英於去年12月被判兩項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪成立。

78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今逾5年。張劍虹、陳沛敏等6名蘋果日報高層以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華先後被起訴，已還押逾4年。8人先前各承認一項串謀勾結外國勢力罪，同樣將於9日判刑。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150206