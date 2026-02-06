黎智英案9被告下周一將宣判刑期 黎最重恐被判無期

編譯張渝萍／綜合報導

香港司法機構網站6日公布，壹傳媒創辦人、民主運動人士黎智英與同案8名認罪被告，將於2月9日上午10時被判刑。這起備受關注的國家安全案件引發國際社會批評，黎智英最重可能面臨終身監禁。

香港法院將在下周一宣判黎智英案被告刑期。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

綜合路透與美聯社報導，現年78歲的黎智英是已停刊的親民主報紙《蘋果日報》創辦人，去年12月他被裁定兩項「串謀勾結外國勢力」罪名成立，相關指控源自中國實施的《國家安全法》，此外還被裁定一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立。

黎智英對所有指控均表示不認罪，最高可能面臨終身監禁。

根據指控內容，法院裁定黎智英在2019年4月至2021年6月期間，利用《蘋果日報》作為平台，與6名前高層及其他人士串謀製作煽動性刊物；並於2020年7月至2021年6月期間，與包括美國在內的外國勢力勾結。

黎智英也被控與「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華等人串謀，邀請外國對香港及中國實施制裁、封鎖及其他敵對行動。

黎智英對所有指控均表示不認罪，最高可能面臨終身監禁。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

包括美國與英國在內等民主國家認為黎智英案審訊具有政治動機，並要求立即釋放黎智英。中國及香港政府則表示，黎智英已獲得公平審訊。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則表示，他在近日訪問北京期間，曾就黎智英問題與中國國家主席習近平進行「坦誠而尊重的討論」，但未透露具體內容。

