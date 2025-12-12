黎智英涉串謀勾結外國勢力案 香港法院12/15宣判

香港法院網站顯示，媒體大亨黎智英被指控串謀勾結外國勢力罪一案將在12月15日宣判。

在本週滿78歲的黎智英，被指控犯下香港國安法的串謀勾結外國勢力罪。香港國安法是北京在香港2019年爆發大規模民主示威後實施的。

這位蘋果日報創辦人據報自2020年年底以來一直被關押在單獨牢房，西方國家與人權團體都呼籲釋放他。

根據今天公布的法院日程表，黎智英的案件將在15日上午10點由3名法官組成的合議庭作出裁決，預料需時60分鐘。

除了可能讓他面臨終身監禁的串謀勾結外國勢力罪外，黎智英也被指控「串謀發布煽動刊物」，檢方列舉了161篇文章，其中包含黎智英署名的社論。

香港當局多次駁斥對黎智英案的批評，表示他的案件「嚴格根據證據並依法處理」。

在從2023年12月展開的審判期間，黎智英否認曾呼籲對中國和整個香港實施制裁，並表示他從未鼓吹分裂或暴力抵抗。

黎智英在證詞中表示：「蘋果日報的核心價值實際上是香港人民的核心價值…(包括)法治、自由、追求民主、言論自由、宗教自由、集會自由。」

黎智英是英國公民，他的兒子黎崇恩(Sebastien Lai)上週再次表達對父親健康狀況的擔憂。

香港政府上週表示，監獄當局「以對待其他在押人員的方式處理黎智英的羈押安排」。

政府發言人補充說：「黎智英的法律代表也已經明確表示，黎智英在監獄中一直獲得適當的治療和照顧。」(編輯：陳士廉)