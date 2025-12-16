黎智英涉勾結外國3案皆有罪！王丹稱「香港已死」示警：下一個就是台灣。圖／取自東方IC

香港壹傳媒集團78歲創辦人黎智英被控涉《香港國安法》，犯下「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」案，西九龍法院15日早上10點宣判3案皆有罪，而刑期宣判部分將於2026年擇日再開庭。對此，中國流亡民運人士王丹表示，「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣。」

據港媒《法庭線上》報導，黎智英被控1項「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」，法院裁定三項罪名全數成立。判決指出，黎智英於2019年4月至2021年6月期間，串謀《蘋果日報》旗下公司及高層刊印、發布煽動刊物，並請求外國勢力對香港及中國實施制裁或敵對行動。相關罪名最高可判無期徒刑，黎智英自2020年12月被捕還押，至今近5年。

黎智英另一項同罪指控涉及他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，串謀請求外國機構或人員對香港特區或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行動，也同樣被裁定罪成。本案是首宗《香港國安法》下的勾結外國勢力罪審訊，該罪名最高可判終身監禁。

審判結束後，黎智英表情平靜，與家人揮手道別，隨即在警方戒護下離開法庭。法官指示，辯方須於2026年1月2日下午4點前提交書面陳詞，1月12日進行口頭求情陳述，預留4天審理，判刑日期另行公告。

王丹稱「香港已死」示警：下一個目標就是台灣

對此，王丹在臉抒發文表示，黎智英三項罪成並不意外，國安法就是為黎智英等香港抗爭者量身定制的，當然會用上。現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題，北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的。

「現在我們可以看出來了，當初收回香港，其實就是為了摧毀香港」，王丹進一步指出，收回不是為了統一，否則早就應該收回。收回的原因就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光。他更警告「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣。」

王丹臉書全文。圖／翻攝自王丹臉書



