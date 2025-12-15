黎智英涉國安法案遭裁罪名成立 國際譴責.中港力挺
香港媒體大亨，同時也是民主派代表人物黎智英，過去5年遭港府指控違反《國安法》，長期單獨關押。而香港法院在經歷百餘天漫長庭審之後，周一開庭宣判黎被指控的「勾結外國勢力」等三項罪名全部成立，最高恐將判處無期徒刑。法院明年初將再次開庭決定量刑。在法庭上，黎智英雖然瘦了很多，但精神不錯，還與家人揮手互動，對於罪名成立的判決結果表情平靜。法庭外，則有大批支持者排隊，希望能參與旁聽向黎智英表達支持，至少看一看他的近況。國際社會則對裁決公開譴責，痛批戕害香港新聞自由，英國外相也批評這是政治審判。
香港西九龍法院外，週日(12月14日)晚間已經有不少民眾漏夜排隊，等待隔天上午能進入即將進行宣判的法院旁聽席，向香港民主派代表人物、也就是遭港府藉國安罪名，單獨關押長達五年的黎智英，面對面打氣表達支持。
黎智英支持者 陳志遠：「黎智英代表著我們香港人，很普遍的一種理念，可以這樣說。就是民主啊、自由啊、公義啊。或者說是良心呀，講得比較老套一點是這樣。」
由於法院在周一上午的黎智英案宣判，只安排了58個公眾座位，其他約450個旁聽席，只能透過視訊觀看法庭。儘管多數民眾早已預見審判結果，也清楚恐怕無法與黎智英面對面，卻仍堅持來到法庭，以行動表達對黎智英的支持。
港人 E.T Wong：「結果很多人都已經有預料了。但仍然還是該來，這代表香港人的民意與聲音。就是說不可以不來，不可以收聲，不可以只剩一種聲音。」
但旁聽席隊伍前排，則有4、50名戴著口罩、過去未曾參與庭審的人士，從前一天上午10點多就開始搶占。外界質疑可能屬於當局安排的「排隊黨」，試圖阻擋黎智英在出庭時與支持者接觸。
儘管如此，願意用行動來支持黎智英的港人，周一一早仍持續湧入法院外的排隊隊伍，包括歐盟、英國、美國、法國、德國、瑞典、加拿大等駐港領事館，也都派員參與旁聽。
黎智英的妻兒與天主教香港教區榮休樞機陳日君等親友，在上午9點多步入法庭。而由超高維安規格囚車載入法院的黎智英，10點左右出現在法庭上。78歲的他，身形雖然比過往消瘦許多，但帶著眼鏡，穿上招牌灰色西裝外套，精神不俗。他在庭上向家人露出放鬆的笑容並揮手打招呼，妻兒也揮手回應。
黎智英代表律師 彭耀鴻：「就其(黎智英)健康我沒訊息，剛才見到他精神，大家在庭上也見到，我沒有補充。」
三名國安法法官在宣告開庭後，花了1個多小時，讀出總共長達855頁判詞中的最後6頁。
判詞中一方面強調，黎智英不是因為他長期反共的政治觀點而受審，另一方面卻反覆指出，黎智英的許多言行，以及指揮《蘋果日報》報導，唯一意圖就是尋求中共倒台。因此裁定他「勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」等三罪罪名，全數成立。
黎智英代表律師 彭耀鴻：「判詞太長了，我們需要先研究，我現階段沒有其他資料可以說。」
法庭上的黎智英，對相關判決結果表現十分平靜。
包括「國際特赦組織」與「保護記者委員會」（CPJ）等國際組織，第一時間譴責相關判決如同把新聞工作「重新包裝成罪行」，簡直是一場虛假定罪，凸顯對新聞自由的蔑視。香港記者協會也直批，判決對香港新聞界造成不可逆轉的傷害。
美國喬治城大學亞洲法律中心高級研究員 黎恩灝：「此案給記者帶來的負擔遠大於指導，因為在直播頻道或媒體報導中，與外國人士互動，如果政府認為此類行為屬於敵對活動或勾結外國勢力，則可能構成犯罪。而《國安法》中對勾結外國勢力的過度寬泛定義，已被證實成為警告外國媒體機構、記者、編輯，甚至敢於直言的個人的手段。」
而中港當局則是第一時間力挺判決，從香港特首到中聯辦、港澳辦，以及中國外交部，紛紛發言表示歡迎裁決，不但重申絕無政治審判，更否認相關判決對香港新聞自由的嚴重負面影響。還公開警告其他國家不得「說三道四」。
中國大陸外交部發言人 郭嘉昆：「中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示强烈不滿和堅决反對。我們敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論。」
但香港當前遭嚴重箝制的，不僅是新聞自由，還包括所有反對派聲音。
香港民主黨主席 羅健熙：「我們希望香港以及每位香港人都能和平。保重，再見。」
在黎智英的國安法案件被宣判有罪前一天，成立逾30年的香港「民主黨」，週日(12月14日)召開特別黨員大會，以97%的黨員贊成票，達成解散決議，預計未來1年內完成清算，剩餘資產將捐給慈善機構。
這也反映出香港最後一個主要反對黨，也就是代表自由派的聲音，在中港當局全力推動的一國兩制、愛國者治港與《國安法》下，不再有生存空間。
黎智英在30年前創辦《蘋果日報》，並以敢言的民主派姿態，成為香港最主要的媒體之一。而6年前的反送中運動仍堅持為民主發聲，卻在2020年《香港國安法》施行後，成為國安法下被法院以「勾結外國勢力」罪名定罪的第一人，最重刑罰恐終身監禁
美聯社記者：「但要等到明年，我們才能知道他是否會被繼續關在香港監獄，或是何時能夠回家。」
法院將在明年一月再次開庭，決定最後刑責。而香港的自由是否會跟著黎智英一起被沒收，也成為各方關注焦點。
