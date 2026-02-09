黎智英涉國安法案重判20年 民進黨轟中共迫害：香港民主最黑暗的一天

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控串謀勾結外國勢力等罪，遭香港法院重判20年有期徒刑。（資料照片／翻攝東方IC）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控串謀勾結外國勢力、發布煽動刊物等罪，香港西九龍法院今天（9日）宣判，黎智英被依《國安法》等3項罪名判處20年有期徒刑，全案仍可上訴。對此，民進黨中國部表達最嚴厲的譴責，痛斥香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，「今天是香港民主最黑暗的一天」。

民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，五十年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。

廣告 廣告

「黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。」民進黨中國部說只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具，嚴正呼籲中國政府，立即停止以《國安法》進行政治迫害，也應立即釋放黎智英與所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由。

民進黨中國部補充，唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」，永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。



回到原文

更多鏡報報導

感念林義雄為民主付出 民進黨談《世紀血案》：盼朝野持續落實轉型正義

最新／78歲黎智英被控「勾結外國勢力」今遭判20年 《港版國安法》首判決

高市早苗拿下歷史性大勝 蔡英文道賀：盼台日友好情誼更加穩固

李千娜為《世紀血案》道歉！認了「沒看全劇本」 宣布捐出片酬給基金會