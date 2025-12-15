黎智英涉違《港區國安法》案今早宣判 法院外逾百人排隊旁聽

即時中心／林韋慈報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控觸犯《港區國安法》案件，將於今（15）日早上10時宣判，預計宣讀一個小時。此事件備受國際社會關注。香港司法機構早前公布，聆訊當日正庭連同7個延伸庭合共設有507個公眾席，另設116個記者席。昨晚約5時起，已有約70名市民在西九龍裁判法院外排隊，今早也有大批本地及外國傳媒到場採訪，現場有多名警員戒備。

據香港網媒《法庭線》報導，有排在較前位置的人士表示，他於昨（14）日上午約10時到場時未見有人排隊，其後約15分鐘內，突然有約40人從三個方向同時抵達，之後再有十多人加入。他指部分排隊人士面孔陌生，過往多次旁聽均未曾見過，擔心出現「排隊黨」，因此決定通宵排隊，期望周一能進入正庭，向黎智英表達「有公眾支持他」；也有說著北京話的女子表示「我就是想來看看黎智英的下場」。

綽號「肥佬黎」的黎智英今年78歲，他與壹傳媒旗下三間公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。前者屬《港區國安法》罪行，後者為一般刑事罪行。被控公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

此外，黎智英亦因涉及「反修例」運動期間、與「香港故事」成員李宇軒相關案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

至今日（15）早上，法院外已有逾百人排隊，部分人士手持早前市民派發的蘋果。截至9時，黎智英妻子及兒子，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機先後抵達法院，亦有多國領事代表到場旁聽。





